BRIGA

Eleitor é preso após agredir verbalmente mesárias na Bahia

Homem de 52 anos foi levado à delegacia após agredir verbalmente duas mesárias durante discussão em seção eleitoral em Aramari

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:40

Caso foi registrado em Aramari, no interior da Bahia Crédito: Google Street View

Um homem, de 52 anos, foi conduzido à delegacia da cidade de Aramari, no nordeste da Bahia, após uma discussão com mesárias em um colégio no centro da cidade. Ele foi liberado após a formalização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), na manhã deste domingo (4).

Segundo informações da ocorrência, duas mesárias foram agredidas verbalmente pelo homem após uma discussão em uma seção eleitoral. A Polícia Civil não detalhou o teor das agressões verbais nem a motivação da discussão.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Aramari por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM).