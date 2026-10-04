Eleitor é preso após agredir verbalmente mesárias na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:40
Um homem, de 52 anos, foi conduzido à delegacia da cidade de Aramari, no nordeste da Bahia, após uma discussão com mesárias em um colégio no centro da cidade. Ele foi liberado após a formalização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), na manhã deste domingo (4).
Segundo informações da ocorrência, duas mesárias foram agredidas verbalmente pelo homem após uma discussão em uma seção eleitoral. A Polícia Civil não detalhou o teor das agressões verbais nem a motivação da discussão.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Aramari por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM).
Na unidade policial, o suspeito foi ouvido e liberado após a formalização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de desacato e promoção de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais.