Eleitor morre ao chegar em seção de votação na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:49
Um homem, de 65 anos, morreu na tarde deste domingo (4), na cidade de Cotegipe, no oeste da Bahia. Ele seguia para a seção eleitoral onde votaria quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Gilson Pereira da Silva tinha uma cardiopatia e utilizava marca-passo. Ele estava na Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, e passou mal ao chegar ao local de votação.
O homem apresentava sinais de isquemia na face e nas extremidades do corpo e já não apresentava movimentos respiratórios.
Pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos de primeiros socorros tentaram reanimá-lo e prestaram os primeiros atendimentos.
Na sequência, Gilson foi levado para o Centro Médico de Santa Cruz, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.
Em nota, a Câmara de Vereadores de Cotegipe lamentou a morte do idoso. "Conhecido como Gil da Caçamba, era morador da Rua Barão do Rio Branco, nesse município. Nesse momento de dor, expressamos nossas condolências e nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte o coração de todos", comunicou a instituição.