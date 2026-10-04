ELEIÇÕES

Eleitor morre ao chegar em seção de votação na Bahia

Idoso de 65 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar ao local onde votaria, em Cotegipe

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:49

Gilson Pereira da Silva sofreu uma parada cardíaca Crédito: Reprodução

Um homem, de 65 anos, morreu na tarde deste domingo (4), na cidade de Cotegipe, no oeste da Bahia. Ele seguia para a seção eleitoral onde votaria quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Gilson Pereira da Silva tinha uma cardiopatia e utilizava marca-passo. Ele estava na Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, e passou mal ao chegar ao local de votação.

O homem apresentava sinais de isquemia na face e nas extremidades do corpo e já não apresentava movimentos respiratórios.

Pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos de primeiros socorros tentaram reanimá-lo e prestaram os primeiros atendimentos.

Na sequência, Gilson foi levado para o Centro Médico de Santa Cruz, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.