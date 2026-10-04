Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleitor morre ao chegar em seção de votação na Bahia

Idoso de 65 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar ao local onde votaria, em Cotegipe

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:49

Gilson Pereira da Silva sofreu uma parada cardíaca
Gilson Pereira da Silva sofreu uma parada cardíaca Crédito: Reprodução

Um homem, de 65 anos, morreu na tarde deste domingo (4), na cidade de Cotegipe, no oeste da Bahia. Ele seguia para a seção eleitoral onde votaria quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Gilson Pereira da Silva tinha uma cardiopatia e utilizava marca-passo. Ele estava na Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, e passou mal ao chegar ao local de votação.

O homem apresentava sinais de isquemia na face e nas extremidades do corpo e já não apresentava movimentos respiratórios.

Pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos de primeiros socorros tentaram reanimá-lo e prestaram os primeiros atendimentos.

Na sequência, Gilson foi levado para o Centro Médico de Santa Cruz, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. 

Em nota, a Câmara de Vereadores de Cotegipe lamentou a morte do idoso. "Conhecido como Gil da Caçamba, era morador da Rua Barão do Rio Branco, nesse município. Nesse momento de dor, expressamos nossas condolências e nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte o coração de todos", comunicou a instituição.

Mais recentes

Imagem - Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026
Imagem - Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar

Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar
Imagem - Augusto Cury anuncia saída da política e fala sobre quem vai apoiar no segundo turno: 'Sem mágoa'

Augusto Cury anuncia saída da política e fala sobre quem vai apoiar no segundo turno: 'Sem mágoa'