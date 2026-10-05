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Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo

Votação ocorrerá no próximo dia 25

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:10

Título de eleitor
Título de eleitor Crédito: Reprodução

Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas nesse domingo (4), o que representou uma abstenção de 21,08%, a maior registrada em um primeiro turno de eleições gerais no país desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou o percentual de 21,5%. Com o segundo turno confirmado para 25 de outubro, esse percentual pode mudar.

De acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno de votação é uma eleição independente. E os eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar normalmente no segundo, desde que estejam com o título regular.

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No entanto, os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno e não justificaram a ausência pelo e-título, ainda são obrigados regularizar a situação eleitoral, mesmo que votem no segundo turno.

O prazo vai até 3 de dezembro e a justificativa pode ser apresentada pelo serviço de autoatendimento do site do TSE ou em um cartório eleitoral, com apresentação obrigatória de um documento que comprove o motivo, como um atestado médico ou bilhete aéreo.

Eleitores em viagem no exterior têm até 30 dias após o retorno ao Brasil para apresentar a justificativa. Caso more em outro país e vote em uma zona eleitoral do exterior, só é necessário justificar ausência em eleições presidenciais.

Justificativa eleitoral: como fazer?

1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e os endereços dos locais de votação e das Mesas Receptoras de Justificativas estão disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é procurar o cartório eleitoral mais próximo.Você poderá justificar no dia da eleição das 8h às 17h.ATENÇÃO: se você apresentar a justificativa no dia da eleição, não precisará juntar documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. por TSE
2) Como eu faço para justificar após a data da eleição?Você pode requerer a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 (sessenta) dias após cada turno da votação. Além disso, você pode entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo seu título.Nesse caso, é obrigatória a juntada de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação.Apenas o eleitorado com títulos regulares e suspensos podem acessar o e-Título.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Eu preciso justificar nos dois turnos?Sim. Se no seu município houver segundo turno e você não puder votar, é necessário justificar sua ausência. Apresente uma justificativa para cada turno que você faltar. por Ilustração, IA
O que acontece se eu não votar e não justificar a minha ausência?Você ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em três turnos consecutivos, não justificar nem pagar a respectiva multa, o seu título estará sujeito a cancelamento. Como o voto no Brasil é obrigatório, quem não vota, não justifica e não paga a multa, enfrenta uma série de impedimentos transitórios: obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, entre outros. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
 Não votei e não justifiquei. Como faço para pagar a multa?A multa eleitoral pode ser paga pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), do PIX ou de cartão de crédito. por Reprodução/TJSC
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1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Caso não justifique no prazo, além de regularizar a situação, o eleitor também terá que pagar multa de R$ 3,51 por turno. O valor poderá ser pago pelo autoatendimento no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), do Pix ou de cartão de crédito.

Até a quitação da pendência, o eleitor permanecerá com o título eleitoral em situação irregular e impedido de emitir ou renovar carteira de identidade e passaporte, tomar posse em concurso público ou renovar matrícula em instituições de ensino público, receber vencimentos ou proventos em empregos públicos.

O título eleitoral é cancelado em caso de ausência sem justificativa e regularização em turnos consecutivos.

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