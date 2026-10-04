Eleitor tem convulsão, cai de escada e fica ferido após votar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:36
Um eleitor de 20 anos teve uma convulsão em seu local de votação, na manhã deste domingo (4). O homem chegou a cair de uma escada logo depois de votar, na Escola Estadual Alberto Andaló, em São José do Rio Preto (SP). Ele teve ferimentos no rosto.
De acordo com o G1SP, o eleitor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital particular. Policiais militares também prestaram apoio durante o atendimento.
Ele teria histórico de problemas de saúde e sofreu a convulsão já na saída da escola, enquanto estava acompanhado da mãe.
Uma escada que dá acesso às seções eleitorais no local precisou ser interditada por cerca de 30 minutos, mas, em seguida, a votação seguiu normalmente.