JOVEM DE 20 ANOS

Eleitor tem convulsão, cai de escada e fica ferido após votar

O homem foi socorrido para um hospital particular

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:36

Eleitor sofre convulsão e Crédito: Google Street View

Um eleitor de 20 anos teve uma convulsão em seu local de votação, na manhã deste domingo (4). O homem chegou a cair de uma escada logo depois de votar, na Escola Estadual Alberto Andaló, em São José do Rio Preto (SP). Ele teve ferimentos no rosto.

De acordo com o G1SP, o eleitor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital particular. Policiais militares também prestaram apoio durante o atendimento.

Ele teria histórico de problemas de saúde e sofreu a convulsão já na saída da escola, enquanto estava acompanhado da mãe.