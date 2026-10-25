Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleitor, veja como denunciar falta de transporte gratuito na Bahia neste domingo de 2º turno

Defensoria Pública recebe relatos sobre dificuldades de deslocamento até os locais de votação; denúncias devem informar município e seção eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:30

Defensoria Pública da Bahia informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos
Defensoria Pública da Bahia informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos Crédito: Divulgação/Ascom/DPE

Eleitores que enfrentarem dificuldades para chegar ao local de votação por falta de transporte gratuito no segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25), poderão denunciar o problema à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). O órgão informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos para identificar possíveis obstáculos ao exercício do voto.

As denúncias podem ser enviadas para o e-mail eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. Para facilitar a análise, é importante informar o município, o local de votação e descrever o que aconteceu.

O acompanhamento inclui a oferta de transporte gratuito, itinerários, horários, frequência dos veículos, tamanho da frota e condições de acessibilidade. A Defensoria também pretende identificar dificuldades enfrentadas por moradores de comunidades rurais, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos responsáveis pelo transporte de eleitores.

O trabalho integra o projeto institucional “Transporte é Cidadania, Voto é Direito”. O grupo responsável pelo acompanhamento foi criado pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria em 16 de outubro.

Como denunciar

E-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br

O que relatar: falta de transporte gratuito ou dificuldades de deslocamento até o local de votação.

O que informar: município, local de votação e descrição do problema.

Redes Sociais

Usuários do Facebook, Instagram e WhatsApp que identificarem possíveis violações de seus direitos durante o período eleitoral também podem encaminhar relatos à DPE/BA. O órgão recebeu uma representação que aponta possíveis irregularidades envolvendo consumidores e usuários dos serviços digitais da Meta, empresa responsável pelas três plataformas.

As informações podem ser enviadas para o mesmo e-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. 

O documento pede a abertura de um procedimento para apurar os fatos, a solicitação de informações à Meta e a emissão de uma recomendação à empresa. Também solicita a adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais consideradas cabíveis.

Leia mais

Imagem - Trabalho no domingo da eleição: veja o que diz a lei sobre liberação para votar

Trabalho no domingo da eleição: veja o que diz a lei sobre liberação para votar

Imagem - Posso votar de chinelo, camisa de time e boné? Veja as regras para o segundo turno da eleição

Posso votar de chinelo, camisa de time e boné? Veja as regras para o segundo turno da eleição

Imagem - Ônibus, BRT e Elevador Lacerda: Salvador terá transporte público gratuito para o segundo turno das eleições

Ônibus, BRT e Elevador Lacerda: Salvador terá transporte público gratuito para o segundo turno das eleições

Tags:

Transporte Denúncia Mobilidade Serviço Defensoria Pública Eleitor

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Bahia registra substituição de 15 urnas eletrônicas no segundo turno das eleições

Bahia registra substituição de 15 urnas eletrônicas no segundo turno das eleições
Imagem - Homem morre após confronto com a PM no Nordeste de Amaralina

Homem morre após confronto com a PM no Nordeste de Amaralina