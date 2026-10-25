MOBILIDADE

Eleitor, veja como denunciar falta de transporte gratuito na Bahia neste domingo de 2º turno

Defensoria Pública recebe relatos sobre dificuldades de deslocamento até os locais de votação; denúncias devem informar município e seção eleitoral

Mariana Rios

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:30

Defensoria Pública da Bahia informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos Crédito: Divulgação/Ascom/DPE

Eleitores que enfrentarem dificuldades para chegar ao local de votação por falta de transporte gratuito no segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25), poderão denunciar o problema à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). O órgão informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos para identificar possíveis obstáculos ao exercício do voto.

As denúncias podem ser enviadas para o e-mail eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. Para facilitar a análise, é importante informar o município, o local de votação e descrever o que aconteceu.

O acompanhamento inclui a oferta de transporte gratuito, itinerários, horários, frequência dos veículos, tamanho da frota e condições de acessibilidade. A Defensoria também pretende identificar dificuldades enfrentadas por moradores de comunidades rurais, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos responsáveis pelo transporte de eleitores.

O trabalho integra o projeto institucional “Transporte é Cidadania, Voto é Direito”. O grupo responsável pelo acompanhamento foi criado pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria em 16 de outubro.

Como denunciar

E-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br

O que relatar: falta de transporte gratuito ou dificuldades de deslocamento até o local de votação.

O que informar: município, local de votação e descrição do problema.

Redes Sociais

Usuários do Facebook, Instagram e WhatsApp que identificarem possíveis violações de seus direitos durante o período eleitoral também podem encaminhar relatos à DPE/BA. O órgão recebeu uma representação que aponta possíveis irregularidades envolvendo consumidores e usuários dos serviços digitais da Meta, empresa responsável pelas três plataformas.

As informações podem ser enviadas para o mesmo e-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br.