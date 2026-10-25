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Mariana Rios
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:30
Eleitores que enfrentarem dificuldades para chegar ao local de votação por falta de transporte gratuito no segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25), poderão denunciar o problema à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). O órgão informou que vai monitorar as condições de deslocamento nos 417 municípios baianos para identificar possíveis obstáculos ao exercício do voto.
As denúncias podem ser enviadas para o e-mail eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. Para facilitar a análise, é importante informar o município, o local de votação e descrever o que aconteceu.
O acompanhamento inclui a oferta de transporte gratuito, itinerários, horários, frequência dos veículos, tamanho da frota e condições de acessibilidade. A Defensoria também pretende identificar dificuldades enfrentadas por moradores de comunidades rurais, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade.
A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos responsáveis pelo transporte de eleitores.
O trabalho integra o projeto institucional “Transporte é Cidadania, Voto é Direito”. O grupo responsável pelo acompanhamento foi criado pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria em 16 de outubro.
E-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br
O que relatar: falta de transporte gratuito ou dificuldades de deslocamento até o local de votação.
O que informar: município, local de votação e descrição do problema.
Usuários do Facebook, Instagram e WhatsApp que identificarem possíveis violações de seus direitos durante o período eleitoral também podem encaminhar relatos à DPE/BA. O órgão recebeu uma representação que aponta possíveis irregularidades envolvendo consumidores e usuários dos serviços digitais da Meta, empresa responsável pelas três plataformas.
As informações podem ser enviadas para o mesmo e-mail: eleicoes2026@defensoria.ba.def.br.
O documento pede a abertura de um procedimento para apurar os fatos, a solicitação de informações à Meta e a emissão de uma recomendação à empresa. Também solicita a adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais consideradas cabíveis.