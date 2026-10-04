ACESSIBILIDADE

Eleitora com dificuldade de locomoção é carregada em cadeira para conseguir votar na Bahia

Caso aconteceu em Feira de Santana; Uefs afirma que TRE-BA tinha conhecimento prévio das limitações de acessibilidade do prédio

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:28

Eleitora foi carregada em cadeira para conseguir votar na Uefs, em Feira de Santana Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher com dificuldade de locomoção precisou ser carregada em uma cadeira para chegar até a sua seção de votação neste domingo (4), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Em imagens registradas no momento, a mulher aparece sentada em uma cadeira e sendo carregada por dois homens. Eles atravessam um pátio e carregam a cadeira com a mulher escada acima até a seção de votação.

A situação foi registrada pela manhã no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Em nota, a instituição informou que realizou quatro reuniões com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nas quais foi discutido o fato de que a estrutura física do prédio não permitiria acomodar, apenas no pavimento térreo, as oito seções eleitorais destinadas a funcionar no local.

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"Ressalta-se que a limitação foi informada durante o processo de organização dos espaços, portanto, era de conhecimento prévio do Tribunal. Ainda assim, no intuito de colaborar com a realização do pleito e ampliar as possibilidades de atendimento no térreo, a coordenação do Cuca tomou a iniciativa de reorganizar o foyer do teatro, preparando o espaço para que também pudesse ser utilizado como seção eleitoral", informou a Uefs.

A Universidade ainda destacou que não possui qualquer interferência sobre a definição dos locais onde serão alocadas as seções, nem acesso ou controle sobre as informações relativas às necessidades específicas de acessibilidade dos eleitores.

"A Universidade lamenta os transtornos enfrentados por eleitores com mobilidade reduzida e reafirma seu compromisso com a acessibilidade e com a garantia de direitos", escreveu.