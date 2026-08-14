Eleitorado na Bahia atinge 11,3 milhões e consolida estado como a 4ª maior força política do país

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Juliana Rodrigues
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:00
A Bahia atingiu a marca de 11,3 milhões de eleitores aptos a votar, consolidando-se como o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e o primeiro de toda a Região Nordeste. Representando 7,13% do eleitorado nacional (que soma 158,7 milhões de cidadãos), o estado baiano desponta como peça estratégica na definição do cenário político e figura logo atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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Embora o Nordeste mantenha um contingente expressivo de 43,52 milhões de votantes (alta de 2,69%), as regiões Norte e Centro-Oeste foram as que registraram o maior avanço proporcional do país. Impulsionada pelo dinamismo demográfico, a Região Norte teve uma expansão de 4,37%, alcançando 13,10 milhões de inscritos.
O Centro-Oeste veio logo em seguida, com crescimento de 3,97% e um total de 11,99 milhões de eleitores. Já a Região Sul avançou 1,34% (somando 22,86 milhões), enquanto o Sudeste apresentou leve retração de 0,56% devido a processos de atualização cadastral e cancelamentos de títulos pendentes.
No ranking individual de crescimento entre os estados, Roraima liderou a disparada proporcional nacional com uma alta de 9,63% na base votante. O ritmo acelerado de expansão também foi registrado no Tocantins (+8,07%) e no Mato Grosso (+6,84%), enquanto o Rio de Janeiro teve o menor avanço do país (+0,23%).
Em termos absolutos, contudo, mais de 52% de todos os votos do Brasil continuam concentrados em cinco estados. São Paulo lidera o ranking com 34,1 milhões (21,48%), seguido por Minas Gerais, com 16,3 milhões (10,32%), Rio de Janeiro, com 12,8 milhões (8,10%), Bahia, com 11,3 milhões (7,13%), e Paraná, com 8,6 milhões (5,42%).
No recorte dos municípios, a cidade de São Paulo lidera nacionalmente com mais de 9,1 milhões de eleitores, seguida pelo Rio de Janeiro (4,89 milhões), Brasília (2,2 milhões) e Belo Horizonte (1,92 milhão).
No cenário regional, Salvador lidera de forma absoluta como o maior colégio eleitoral municipal do Nordeste, somando cerca de 1,95 milhão de eleitores aptos. A capital baiana supera Fortaleza (1,79 milhão) e se consolida como o quinto maior eleitorado municipal de todo o Brasil, reafirmando o papel central do eleitor soteropolitano nas decisões do país.
Para consultar relatórios detalhados, dados por município e estatísticas do eleitorado, acesse o portal do TSE - Tribunal Superior Eleitoral.