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Eleitores de cinco estados e do DF voltam às urnas para eleger governador; veja candidatos

Confira os candidatos e o resultado do 1º turno

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:30

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal voltam às urnas em 25 de outubro
Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal voltam às urnas Crédito: Reprodução

A eleição para governador será decidida em segundo turno em cinco estados e no Distrito Federal. Os eleitores voltarão às urnas neste domingo (25), quando escolherão entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno.

Além do Distrito Federal, são eles: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Distrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) reuniu 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço 34,06% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr, 372.848 (43,94%) por Divulgação
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Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

No Acre, a disputa será entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) avançaram para a segunda votação.

No Distrito Federal, que não é um estado, mas também elege governador, a disputa será entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Já no Espírito Santo, os candidatos que seguem na corrida são Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

No Rio Grande do Norte, os eleitores escolherão entre Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

No Tocantins, a disputa será entre Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

A Constituição determina que, para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno.

A segunda votação ocorrerá na mesma data em que os eleitores brasileiros também voltarão às urnas para decidir a eleição presidencial.

Na Bahia, não haverá segundo turno para governador. Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito no primeiro turno, com 55,80% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Tags:

Governador Eleições 2026 2º Turno

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