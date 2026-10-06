ELEIÇÕES 2026

Eleitores reclamam de registro de falta no TSE mesmo após terem votado

TSE informou que dados de comparecimento, ausência e justificativa ainda estão em processamento e devem ser atualizados até domingo (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:06

Eleitores reclamam de registro de falta no TSE mesmo após terem votado Crédito: Reprodução

Eleitores de diferentes locais do Brasil que participaram da votação no último domingo (4) foram às redes sociais após identificarem o registro de "falta" em seus cadastros no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota, o TSE afirmou que o processamento de todos os dados ainda não foram concluídos e pode ser finalizado até o domingo (11).

De acordo com o relato da jornalista Maria Marques, após ver a situação sendo comentada nas redes sociais, ela acessou o site oficial do TSE para verificar seu cadastro eleitoral. Na página, para sua surpresa, constava a informação de que ela havia faltado à votação no domingo.

"O de mainha está 'em processamento' e o de uma amiga está 'ok'. Todas nós votamos, todas temos comprovante. São três situações diferentes para o mesmo status", relatou.

A mesma situação foi vivida por um leitor do CORREIO, que votou na Universidade Federal da Bahia (Ufba) no domingo, mas também identificou uma falta registrada em seu cadastro. Segundo o jovem, outros cinco amigos estão na mesma situação, apesar do comprovante físico.

Ao entrar em contato com a Ouvidoria do TSE, Maria foi informada de que os cartórios eleitorais ainda estão processando as informações que serão inseridas nos cadastros dos eleitores.

Em uma publicação oficial, o TSE reforçou que os dados de comparecimento, ausência e justificativa referentes ao primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento e, por isso, as informações exibidas neste momento não são definitivas.

Segundo estimativa do tribunal, o processamento dos arquivos do primeiro turno deve ser concluído até o próximo domingo (11).

"Enquanto o processamento não é concluído, os dados apresentados na consulta ainda estão sujeitos a atualização", informou o TSE.

O tribunal explicou ainda que a emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo e-Título está suspensa desde segunda-feira (5) e deve ser retomada até o dia 12 de outubro.