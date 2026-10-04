ELEIÇÕES 2026

Eleitores saem correndo após abertura de portões em colégio de Salvador; veja vídeo

Eleitores enfrentam longas filas para conseguir votar neste domingo (4)

Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:29

Eleitores causam alvoroço em abertura de portões em colégio eleitoral Crédito: Reprodução | Twitter

O maior local de votação de Salvador, o Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador, recebeu centenas de eleitores neste domingo (4).

Assim que os portões foram abertos, às 8h, eleitores que aguardavam no lado de fora correram em direção às seções para garantir os primeiros lugares nas filas.

Eleitores saem correndo para votar em maior unidade de Salvador 1 de 7

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação intensa na unidade, onde parte do público chegou cedo para votar.

O vídeo chamado “corrida eleitoral” chamou atenção nas redes sociais. Eleitores de outras unidades enfrentam longas filas para conseguir votar neste domingo.