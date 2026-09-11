ELEIÇÕES 2026

Em Barra, ACM Neto contesta Jerônimo sobre policlínica e mostra terreno vazio sem obras: 'Desmentido, como tem sido em toda Bahia'

Neto lembrou que a policlínica foi prometida há dois anos e criticou Jerônimo por apresentar o empreendimento como construção em andamento nas vésperas da eleição

Pombo Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:20

Neto lembrou que a policlínica foi prometida há dois anos e criticou Jerônimo por apresentar o empreendimento como construção em andamento nas vésperas da eleição Crédito: Reprodução

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) contestou, nesta sexta-feira (11), uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre a construção de uma policlínica no município de Barra, no oeste do estado. Durante passagem pela cidade, Neto foi até o local onde seria construída a unidade e mostrou um terreno vazio, cercado por tapumes e com uma placa, mas sem trabalhadores ou equipamentos em atividade (veja vídeo aqui).

“Ontem à noite, em entrevista na TV Globo, Jerônimo Rodrigues disse que estava construindo uma policlínica na cidade da Barra. Sabem aonde eu estou hoje? Exatamente, eu estou aqui na Barra, posso mostrar para vocês o que é que tem aqui atrás de mim: placa, terreno completamente vazio, tem aqui o tapume, mas não tem um trabalhador na obra, não tem um equipamento, não tem sinal de obra, governador Jerônimo Rodrigues”, disse o ex-prefeito de Salvador em vídeo publicado nas redes sociais.

Na publicação, Neto lembrou que a policlínica foi prometida há dois anos e criticou Jerônimo por apresentar o empreendimento como construção em andamento nas vésperas da eleição.

“Governador, você prometeu essa policlínica aqui na cidade há dois anos, aí chega na véspera da eleição, ele bota a placa, faz o tapume, vai para a TV, tenta enganar o cidadão dizendo que está em construção e é desmentido. Como aliás tem sido em toda Bahia. A gente não aguenta mais isso”, afirmou ACM Neto.

Neto também disse que, caso eleito, pretende manter obras já iniciadas e propostas que considere importantes para o estado, mesmo que tenham sido apresentadas pela atual gestão. No caso de Barra, declarou que pretende construir a policlínica e associou a unidade à ampliação da oferta de consultas e exames especializados na região.

“Eu queria aproveitar para dizer a vocês, as obras que começaram e não foram concluídas, ou as propostas que foram feitas e que são boas para a Bahia e sequer começaram, nós vamos manter e vamos preservar. Aqui na Barra eu quero construir a Policlínica, porque ela é importante para toda a região, para aumentar o atendimento de consultas, exames especializados, mas comigo é diferente de Jerônimo. Eu, quando assumo compromisso, eu cumpro, eu cobro, eu fiscalizo e eu só faço propaganda depois que a obra está pronta. Já com Jerônimo, o resultado está aqui. Pego mais uma vez na mentira”, indicou.

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