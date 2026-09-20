ELEIÇÕES

Em Camaçari, ACM Neto defende liberdade do eleitor e critica tentativa de tutelar voto: 'Não dá para brigar com a vontade do povo'

Candidato ao governo estadual esteve na Região Metropolitana de Salvador

Pombo Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 16:44

ACM Neto durante evento em Camaçari Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) abriu a agenda deste domingo (20) com uma grande caminhada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e defendeu a liberdade do eleitor para escolher seus candidatos independentemente de partidos ou alianças políticas.

“A verdade é que o eleitor é livre para fazer as suas escolhas e eles ficam tentando tutelar a vontade do eleitor, dizendo: ‘Ah, tem que votar no mesmo partido’. Isso não existe. Essa mesma história a gente já ouviu nos últimos anos, nas últimas eleições, inclusive quatro anos atrás, quando Jerônimo disse que, por ser do mesmo partido, resolveria todos os problemas. E não resolveu. O baiano está ligado”, afirmou.

Segundo o candidato, a forte mobilização durante seus atos está associada ao desejo de mudança que ele afirma encontrar durante as agendas pelo estado. “Acho que, mais do que nunca, as pessoas hoje têm um sentimento de mudança. E é isso que vai prevalecer nas urnas no dia 4 de outubro, se Deus quiser, com a nossa vitória”, disse.

Neto também comentou que os prefeitos já acompanham o sentimento de mudança na população. “Os prefeitos são inteligentes, eles sabem quando há um desejo da população e que não dá para brigar com a vontade do povo. Eu quero inclusive reforçar que, caso eleito, vou trabalhar com todos os prefeitos da Bahia, inclusive o de Camaçari”, assegurou Neto.

Mobilização popular

A caminhada reuniu o ex-prefeito de Camaçari e candidato a deputado estadual Elinaldo Araújo (União Brasil), os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), o deputado federal Paulo Azi (União Brasil), além de vereadores e lideranças políticas de Camaçari e de outros municípios da região.