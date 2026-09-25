ELEIÇÕES 2026

Em Casa Nova, ACM Neto critica fila da regulação e promete ampliar hospitais e leitos no norte da Bahia

Durante o discurso, Neto lembrou que Jerônimo prometeu acabar com a fila da regulação na campanha de 2022 e questionou a capacidade do atual governador de resolver o problema em um eventual segundo mandato

Pombo Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:11

ACM Neto durante evento em Casa Nova, no Vale do São Francisco Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) criticou a situação da saúde pública no estado e lembro a promessa não cumprida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) de zerar a fila da regulação. Ele participou de comício na noite desta quinta-feira (24), em Casa Nova, no Vale do São Francisco, onde foi recepcionado pelo prefeito Anísio Viana (PSDB).

O candidato também se comprometeu a ampliar a oferta de hospitais e leitos na região caso seja eleito governador. Durante o discurso, Neto lembrou que Jerônimo prometeu acabar com a fila da regulação na campanha de 2022 e questionou a capacidade do atual governador de resolver o problema em um eventual segundo mandato. “Será que é ele que teve quatro anos e não fez, vai fazer tendo mais quatro? A gente sabe que não”, afirmou.

Acompanharam Neto nesta agenda os candidatos a vice-governador Zé Cocá (PP), ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), os deputados federais Adolfo Viana, Elmar Nascimento; os deputados estaduais Jordávio Ramos e Júnior Nascimento; e os ex-prefeitos de Juazeiro, Isaac Carvalho e Suzana Ramos, de Curaçá, Pedro Oliveira, e de Sento Sé, Ednaldo Barros; além de outras lideranças de diversos municípios da região.

O candidato também citou as dificuldades enfrentadas por moradores de Casa Nova e de municípios vizinhos para conseguir consultas, exames e internações. “Quem mora em Casa Nova, que precisa de uma consulta, de um exame, quem já deu entrada no hospital lá e tem que esperar na fila da regulação sabe que ele prometeu e não cumpriu”, declarou.

Ao apresentar as propostas, Neto afirmou que a saúde pública será uma das prioridades de sua gestão e defendeu a ampliação da estrutura hospitalar no norte baiano. “É por isso que eu peço a vocês a oportunidade para ser governador, porque para mim saúde pública vai ser prioridade”, disse.

Neto anunciou ainda que pretende convocar o prefeito Anísio Viana para uma reunião na Governadoria já em janeiro de 2027, caso seja eleito, com o objetivo de discutir soluções para os problemas da saúde na região. “Não vou esperar nem mesmo virar o primeiro mês de governo. Vou já em janeiro convocar o Anísio para estar comigo na Governadoria”, afirmou.