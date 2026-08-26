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Em cenário de 1º turno, Lula tem 39%, e Flávio Bolsonaro, 34%, mostra pesquisa

No 2º turno, petista lidera com 46% ante 41% para filho de ex-presidente

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:42

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, decidiram não comparecer ao primeiro debate presidencial na TV; ausência conjunta pautou as discussões no estúdio. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno com 39%, contra 34% do candidato Flávio Bolsonaro (PL), revela o levantamento do Instituto Indexa Pesquisas, encomendado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e divulgado nesta quarta-feira (26).

Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

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Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, e Renan Santos (Missão), 4% Já Romeu Zema (Novo) tem 1%, Augusto Cury (Avante) também tem 1%, e os outros candidatos não pontuaram. Segundo a pesquisa, 6% estão indecisos ou não sabem, 4% dizem que não iriam votar, e 6% declaram nulo ou branco.

Num cenário com Pablo Marçal (PRTB), que está condenado à inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, mas com recurso sob análise, Lula tem 39%, e Flávio, 33%; Caiado, 5%; Santos, 4%; Marçal, 2%; e Zema, 1%. Os outros candidatos não pontuaram, e 10% dizem estar indecisos ou não sabem, 6% declaram nulo ou branco, e 0% dizem que não iriam votar.

Segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lidera a pesquisa estimulada para o segundo turno da eleição deste ano com 46% das intenções de voto, contra 41% do candidato Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com a sondagem, 6% declararam que não iriam votar, 5% responderam voto nulo ou branco, e 2% estão indecisos ou não sabem.

Contra Romeu Zema (Novo), Lula também lidera o cenário por 45% a 34%, com 8% que dizem que não iriam votar, 9% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou não sabem. Em julho, Lula estava com 46%, e Zema, 32%.

Lula também aparece na dianteira no cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), por 44% a 38%, com 7% que não iriam votar, 8% de nulos e brancos e 3% de indecisos ou que não sabem. Em julho, estava 45% a 37%.

Num segundo turno com Renan Santos (Missão), Lula repetiria a vitória por 46% a 34%, com 6% que não iriam votar, 10% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou que não sabem Em julho, Lula marcava 47%, enquanto Santos marcava 27%.