ELEIÇÕES 2026

Em comício histórico, ACM Neto reúne mais de 60 mil pessoas em Jequié: 'domingo os baianos vão mostrar que são livres'

O ato foi precedido por uma grande arrastão que percorreu as principais ruas do município e terminou na Avenida Rio Branco, onde Neto projetou um novo rumo para a Bahia a partir da eleição do próximo domingo

Pombo Correio

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:07

ACM Neto durante ato na cidade de Jequié Crédito: Divulgação

A três dias das eleições, o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) reuniu mais de 60 mil pessoas, nesta quinta-feira (1º), em um comício histórico em Jequié, e afirmou que nas urnas “os baianos vão mostrar que são livres”.

“A gente sabe que no domingo os baianos vão fazer história, no domingo os baianos vão mostrar que são livres. Há quatro anos, Jerônimo disse que ser o mesmo partido do presidente resolveria todos os problemas da Bahia. Resolveu?”, discursou ACM Neto.

“Gente, ele construiu o novo aeroporto de Jequié e da região? Até hoje não tem aeroporto. Prometeu, prometeu, prometeu. Quem vai fazer e vai inaugurar a obra sou eu e Zé Cocá”, emendou, ao reiterar compromisso de trabalho pelo município, caso eleito.

O ato foi precedido por uma grande arrastão que percorreu as principais ruas do município e terminou na Avenida Rio Branco, onde Neto projetou um novo rumo para a Bahia a partir da eleição do próximo domingo (4). Ele esteve acompanhado do candidato a vice-governador Zé Cocá, ex-prefeito de Jequié e anfitrião do evento, além dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito Flavinho, deputados, candidatos, prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas de toda a região.

O ato foi precedido por uma grande arrastão que percorreu as principais ruas do município e terminou na Avenida Rio Branco Crédito: Divulgação

A mobilização também alterou a rotina do centro comercial de Jequié. Embora as lojas costumem encerrar o expediente às 18h, muitos estabelecimentos permaneceram abertos até as 19h para acompanhar a passagem de ACM Neto pela Avenida Rio Branco.

Neto ainda declarou que a resposta aos ataques produzidos pelo grupo do governador virá das urnas.