INTERIOR

Em comum, insegurança e influência regional

Conheça o perfil socioeconômico dos dez maiores colégios eleitorais no interior do estado

Donaldson Gomes

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:00

Conquista é o segundo maior colégio eleitoral do interior, atrás apenas de Feira de Santana Crédito: Reprodução PMVC

Com realidades sociais e econômicas diferentes, a insegurança aparece entre os poucos aspectos em comum entre as grandes cidades no interior baiano. A exceção é Vitória da Conquista. Tirando a principal metrópole do Sudoeste baiano, todos os maiores colégios eleitorais da Bahia convivem com elevados índices de homicídios.

O outro aspecto que conecta as dez cidades, que juntas somam um eleitorado semelhante ao de Salvador, com 1.856.332 de pessoas, é a condição de polos regionais. Os municípios que respondem por quase 16,5% dos votos nas eleições deste ano têm vocações econômicas diferentes, mas todos funcionam como polos de serviços.

Maior cidade do interior baiano, Feira de Santana é possivelmente também a melhor síntese do conceito de polo regional. A população de Feira é estimada em mais de 660 mil pessoas.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Apesar de ter uma indústria forte, o principal motor econômico da Princesa do Sertão é o setor terciário, com muita força em seu comércio, serviços, logística e distribuição, graças a uma localização privilegiada, nos entroncamentos das BR-101 e BR-116 e a conexão com Salvador. O PIB per capita de R$ 35,45 mil em 2023 é relativamente alto para o padrão da Bahia. A cidade sofre muito na área de segurança é um problema importante.

Em Conquista – o ponto fora da curva em relação à criminalidade, com uma taxa de homicídios de 22,1 por grupos de 100 mil habitantes –, outro destaque que destoa dos outros grandes colégios eleitorais do interior é o desenvolvimento da educação, segundo dados do Ideb 2025, com uma média de 6,1 pontos nos anos iniciais e 4,9 pontos nos anos finais. Em segundo lugar, aparece Camaçari, com 5,3 e 4,1 pontos, respectivamente.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

A cidade de 370 mil habitantes possuía um Produto Interno Bruto (PIB) de 12,7 bilhões e PIB per capita foi de R$ 34.153. Assim como as outras cidades tem a força na condição de um polo regional de serviços, com forte influência na saúde, educação superior, comércio, serviços especializados, construção e transporte.

Sede do mais importante distrito industrial da Bahia, Camaçari é o caso mais peculiar da lista. O município tem cerca de metade da população de Feira, mas produz mais PIB que qualquer outra cidade do interior. Seu PIB per capita de R$ 91.283 é quase 2,6 vezes o de Feira, 2,7 vezes o de Vitória da Conquista e 3,5 vezes o de Juazeiro.

Em Juazeiro, o maior problema social é o mesmo de diversas cidades da Bahia, segurança pública. Com cerca de 240 mil habitantes e um PIB de R$ 6,2 bilhões, o município tem uma economia profundamente ligada à agricultura e compartilha com a pernambucana Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco, uma forte dinâmica urbana.

Quinto maior colégio eleitoral da Bahia, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, compartilha a dinâmica urbana da capital. É o que os especialistas chamam de uma anomalia territorial. Tem somente 57,9 quilômetro quadrado (km²) e mais de 200 mil habitantes, o que produz uma densidade de aproximadamente 3,5 mil habitantes por km², uma das maiores da Bahia. Dois terços da economia dependem do setor terciário, com a indústria respondendo por cerca de 20% e agropecuária próxima a zero.

Entre os 10 maiores colégios eleitorais da Bahia é o que possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), mas compartilha com as outras cidades a convivência com elevados índices de violência.

As vizinhas Itabuna e Ilhéus ocupam, respectivamente, as posições de 6º e 7º maiores colégios eleitorais do interior. Em Itabuna, a economia historicamente vinculada ao cacau sofreu forte ruptura com a crise da monocultura e da vassoura-de-bruxa. A cidade se tornou cada vez mais dependente de comércio, serviços, saúde, educação e administração pública. A cidade tem um IDHM elevado, mas enfrenta desafios nas áreas de saúde e de educação. Já Ilhéus tem uma economia relativamente sofisticada e diversificada, mas apresenta uma das maiores distâncias da amostra entre desempenho econômico e indicadores sociais.

A menos de 200 quilômetros de Ilhéus, Jequié é outro importante polo regional do estado, com uma população de 159 mil habitantes e PIB de R$ 3,88 bilhões. Na área social apresenta indicadores positivos, como a mais baixa taxa de mortalidade entre os dez municípios, além de melhoras na educação, mas sofre com os efeitos da crise de insegurança alastrada por toda a Bahia. O município baiano aparece entre os mais violentos do país, com uma taxa de 91,9 mortes por 100 mil habitantes.

Com pouco mais de 168 mil habitantes, Porto Seguro é um dos destinos turísticos mais desejados do país. A atividade econômica explica boa parte do resultado do PIB do município, acima de R$ 5 bilhões. Importante polo hoteleiro, gastronômico e de entretenimento, a cidade possui uma economia relativamente grande para sua população, mas isso não significa distribuição homogênea da riqueza.

A décima cidade da lista é Alagoinhas, que desponta com uma dinâmica econômica bastante robusta, graças à sua indústria e à atividade logística. O município possui um PIB em torno de R$ 5,71 bilhões e um resultado per capita de R$ 37.769.