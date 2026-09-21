ELEIÇÃO 2026

Em Conceição do Coité, ACM Neto atrai multidão e projeta concluir hospital e transformá-lo em referência regional

Ao lado do prefeito Marcelo Araújo, dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), ACM Neto reuniu uma multidão durante ato realizado na cidade

Pombo Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:53

ACM Neto durante ato em Conceição do Coité Crédito: Divulgação

Em comício com milhares de pessoas na noite deste domingo (20), em Conceição do Coité, na região do Sisal, o candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) afirmou que, caso seja eleito, o Governo do Estado vai atuar em parceria com a Prefeitura para concluir a construção do Hospital Municipal de Coité, equipar a unidade e garantir recursos para o custeio dos serviços. A proposta é transformar o equipamento em um hospital de referência regional, com atendimento à população de municípios de toda a região.

Ao lado do prefeito Marcelo Araújo, dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), do deputado federal Elmar Nascimento, do prefeito de Feire de Santana, Zé Ronaldo, além de outros parlamentares, prefeitos e ex-prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e lideranças locais e regionais, Neto afirmou que a parceria começará logo nos primeiros dias de seu eventual governo.

“A partir de janeiro do próximo ano, o Governo do Estado vai dar as mãos a ele, para nós, conjuntamente, concluirmos a construção do hospital, que não será só municipal, o hospital de Coité vai ser regional para atender a toda a Bahia. O governo do Estado vai ajudar a pagar a conta ao lado da Prefeitura. E até tudo ficar pronto, até os serviços estarem funcionando, nós vamos implementar o Pix Saúde”, disse, ao citar a proposta que prevê a contratação de leitos na rede particular para atender casos de urgência e emergência, quando não houver leitos na rede pública.

Neto também afirmou que Marcelo Araújo não recebeu apoio do Governo do Estado ao longo dos últimos seis anos por não integrar o grupo político do governador Jerônimo Rodrigues. “O prefeito Marcelo, por não ser do mesmo partido do governador, não teve nenhum apoio ao longo desses seis anos. Tudo que ele fez foi graças à sua competência, à sua força e ao seu trabalho”, declarou.

O candidato reiterou o compromisso assumido na chegada a Coité, de construir a estrada que liga o distrito de Salgadália ao município de Araci. A obra é uma reivindicação antiga da região e foi prometida por governos do PT na Bahia sem ter sido executada.

Os baianos querem mudança

Milhares de pessoas em Conceição do Coité durante ato de ACM Neto Crédito: Divulgação

A duas semanas da eleição de 4 de outubro, Neto reiterou o sentimento de mudança e a receptividade espontânea das pessoas nas ruas, além de salientar a frustração dos baianos com as promessas não cumpridas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O primeiro é o que a gente sente nas ruas, é o contato direto com o nosso povo, é a manifestação espontânea, natural, é a voz que surge com esse desejo muito forte de construir um futuro diferente para a Bahia”, disse.

“Há quatro anos, Jerônimo Rodrigues era desconhecido. Muitas pessoas confiaram que por ser do mesmo partido do presidente, ele resolveria todos os problemas da Bahia. Muitas pessoas quando ouviram ele dizer em palanques e na propaganda em 2022 que iria acabar com a fila da renovação da saúde, muita gente acreditou. Mas o tempo passou, e agora, a grande diferença é que os baianos conhecem Jerônimo, sabem que ele não cumpriu as suas promessas”, afirmou.

Agenda intensa

O ato em Conceição do Coité encerrou a agenda intensa deste final de semana marcada por uma série de caminhadas, carreatas e comícios em diferentes regiões do Estado. Na sexta-feira (18), Neto esteve em Brumado, Lauro de Freitas e Mata de São João. No sábado (19), participou de uma carreata em Cajazeiras, em Salvador, de uma caminhada em Dias d’Ávila e de um comício em Campo Formoso, que reuniu mais de 30 mil pessoas.