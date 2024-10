ELEIÇÕES

Em Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristina Graeml disputam segundo turno

Com 98,98% das urnas apuradas, Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) vão disputar o segundo turno das eleições em Curitiba. Eduardo Pimentel teve 33,27% dos votos válidos e Cristina Graeml, teve 31,43%. O candidato Luciano Dulci (PSB) que concorreu com apoio do PT, PCdoB, PV e PDT, ficou em terceiro lugar com 19,46%.