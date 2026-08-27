ELEIÇÕES 2026

Em Itabuna, ACM Neto enaltece Uesc e destaca proposta que amplia acesso dos jovens às universidades estaduais

"Nós vamos assegurar uma quantidade de vagas para o aluno que não tem dinheiro para pagar a faculdade particular, para que ele ingresse e possa se formar na universidade pública", disse

Pombo Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:03

ACM Neto e apoiadores durante evento em Itabuna Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) destacou, nesta quarta-feira (26), em Itabuna, a importância da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e reforçou a proposta de ampliar o acesso de estudantes da rede pública às universidades estaduais por meio do Provão Bahia.

Durante passagem pelo município, onde participou da inauguração do comitê de campanha, Neto afirmou que o projeto permitirá que estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio sejam avaliados ao longo da formação e possam disputar vagas reservadas nas instituições estaduais.

“Nós temos aqui a Uesc, que é modelo para a Bahia e o Brasil de universidade pública. Nós vamos assegurar uma quantidade de vagas para o aluno que não tem dinheiro para pagar a faculdade particular, para que ele ingresse e possa se formar na universidade pública”, afirmou.

O evento contou com grande participação popular e teve a presença do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores e lideranças de diversos municípios da região.

Neto também rebateu informações de que, caso seja eleito governador, programas de transferência de renda e auxílio aos estudantes seriam encerrados. Segundo ele, a intenção é manter e fortalecer iniciativas como o Bolsa Presença e o Pé-de-Meia, ao mesmo tempo em que busca melhorar a qualidade do ensino público.

“Parem de mentir! Ao contrário, vamos reforçar o Pé-de-Meia, o Bolsa Presença, mas vamos melhorar a qualidade de ensino. Vamos implantar o Provão Bahia para que o jovem, o estudante do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da rede pública possa estudar na universidade pública”, disse.

Durante o discurso, ACM Neto também ressaltou sua ligação familiar e política com Itabuna. Ele lembrou que sua avó nasceu e cresceu no município e afirmou que a cidade teve papel importante em sua trajetória nas três eleições em que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Aonde eu vou no Brasil, eu faço questão de dizer que, no meu sangue, dentro das minhas veias, corre a força, a energia e, é claro, o sangue do povo de Itabuna”, declarou.