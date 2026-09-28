Em Maracás, Zé Cocá diz que Jerônimo deveria 'ter vergonha' de pedir votos na cidade e cobra obra na 'Curva da Morte'

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Pombo Correio
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:21
O ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (União Brasil), candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto (União Brasil), fez críticas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), neste domingo (27), durante agenda em Maracás, e cobrou providências para a chamada “Curva da Morte”, trecho entre a sede do município e o povoado de Pé de Serra.
“Jerônimo, se eu fosse você, teria vergonha de pisar em Maracás. Eu não viria aqui pedir um voto sequer a nenhum cidadão de Maracás”, afirmou.
Zé Cocá associou a crítica à demora na implantação de uma área de escape no trecho, marcado por registros de acidentes. Segundo ele, a intervenção é aguardada há anos enquanto mortes continuam sendo registradas. “Uma pequena obra que vem matando pessoas e pessoas ali na Serra de Pé de Serra. Uma caixa de escape. […] De lá para cá já morreram tantas pessoas”, disse.
A necessidade de intervenção no local já havia chegado formalmente ao Governo do Estado em 2023. Naquele ano, o deputado estadual Hassan apresentou indicação solicitando uma área de escape, melhoria da sinalização e outras medidas de segurança no trecho entre Maracás e Pé de Serra, apontando a ocorrência de acidentes com vítimas fatais.
Zé Cocá também criticou o governo estadual na área da saúde. Ele afirmou que, há quatro anos, foi anunciada a construção de um hospital regional para Maracás, mas que a promessa não foi cumprida. “O governo veio aqui há quatro anos, ofereceu o mundo, ofereceu um hospital regional e não fez”, declarou.