Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em Maracás, Zé Cocá diz que Jerônimo deveria 'ter vergonha' de pedir votos na cidade e cobra obra na 'Curva da Morte'

Zé Cocá associou a crítica à demora na implantação de uma área de escape no trecho, marcado por registros de acidentes

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:21

Zé Cocá durante agenda em Maracás
Zé Cocá durante agenda em Maracás Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (União Brasil), candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto (União Brasil), fez críticas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), neste domingo (27), durante agenda em Maracás, e cobrou providências para a chamada “Curva da Morte”, trecho entre a sede do município e o povoado de Pé de Serra.

“Jerônimo, se eu fosse você, teria vergonha de pisar em Maracás. Eu não viria aqui pedir um voto sequer a nenhum cidadão de Maracás”, afirmou.

Zé Cocá associou a crítica à demora na implantação de uma área de escape no trecho, marcado por registros de acidentes. Segundo ele, a intervenção é aguardada há anos enquanto mortes continuam sendo registradas. “Uma pequena obra que vem matando pessoas e pessoas ali na Serra de Pé de Serra. Uma caixa de escape. […] De lá para cá já morreram tantas pessoas”, disse.

A necessidade de intervenção no local já havia chegado formalmente ao Governo do Estado em 2023. Naquele ano, o deputado estadual Hassan apresentou indicação solicitando uma área de escape, melhoria da sinalização e outras medidas de segurança no trecho entre Maracás e Pé de Serra, apontando a ocorrência de acidentes com vítimas fatais.

Zé Cocá também criticou o governo estadual na área da saúde. Ele afirmou que, há quatro anos, foi anunciada a construção de um hospital regional para Maracás, mas que a promessa não foi cumprida. “O governo veio aqui há quatro anos, ofereceu o mundo, ofereceu um hospital regional e não fez”, declarou.

Tags:

Jerônimo Maracás zé Cocá

Mais recentes

Imagem - ACM Neto faz ato de campanha em Irecê e reúne cerca de 40 mil pessoas

ACM Neto faz ato de campanha em Irecê e reúne cerca de 40 mil pessoas
Imagem - Oito são presos em operação contra comércio ilegal de armas na Bahia e mais três estados

Oito são presos em operação contra comércio ilegal de armas na Bahia e mais três estados
Imagem - Veja a lista e os números dos candidatos a senador pela Bahia nas eleições 2026

Veja a lista e os números dos candidatos a senador pela Bahia nas eleições 2026