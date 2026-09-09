ELEIÇÃO 2026

Em noite histórica, ACM Neto reúne mais de 20 mil pessoas em Jussara e promete estrada até Sento Sé

ACM Neto (União), acompanhado dos candidatos a vice-governador Zé Cocá (PP) e ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), foram recepcionados pelo prefeito Tacinho Mendes (PP) durante a agenda

Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:30

ACM Neto (União), acompanhado dos candidatos a vice-governador Zé Cocá (PP) e ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), foram recepcionados pelo prefeito Tacinho Mendes (PP) durante a agenda Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou na noite desta terça-feira (8) de um dos maiores atos desta campanha em Jussara durante uma caminhada que reuniu mais de 20 mil pessoas. Na cidade, Neto foi recepcionado pelo prefeito Tacinho Mendes (PP) durante a agenda, que contou ainda com a presença dos candidatos a vice-governador Zé Cocá (PP) e ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

Também particuparam os prefeitos de Ibititá, Afonso Mendonça (MDB); de Morro do Chapéu, Juliana Araújo; e de Xique-Xique, Renanzinho Braga; o deputado federal Elmar Nascimento; os deputados estaduais Pedro Tavares e Cafu Barreto; além de ex-prefeitos, vereadores e lideranças de dezenas de municípios da região.

Para a multidão, Neto ressaltou propostas de sua campanha para a Bahia e firmou o compromisso de construir a rodovia entre Jussara e Sento Sé caso seja eleito. Essa é uma das principais demandas de infraestrutura da localidade e irá permitir maior integração regional.

Durante o encontro, ACM Neto também falou sobre investimentos em saúde, abastecimento de água e educação. O candidato defendeu a construção de barragens, adutoras e sistemas de irrigação, além da ampliação de leitos hospitalares e de UTI no interior e da implantação do Pix Saúde.

Integração

ACM Neto, ao lado de Angelo Coronel e João Roma Crédito: Divulgação

Neto destacou que a estrada Jussara-Sento Sé permitirá maior integração entre a região de Irecê e o norte do estado, duas áreas de forte produção agrícola. “Há uma obra estruturante que vai conectar essa região com o norte do estado, que, assim como a região de Irecê, tem uma forte vocação para a agricultura, em especial para a fruticultura”, afirmou.

Segundo o candidato, a ligação também pode estimular a chegada de empresas e a geração de empregos. “Com as duas regiões conectadas, nós vamos ter mais empregos, mais oportunidades de trabalho, as empresas vão querer vir para cá e a gente vai poder pensar em trazer indústrias”, disse.