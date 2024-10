ELEIÇÕES

Em Porto Alegre, Sebastião Melo e Maria do Rosário vão para o segundo turno

Candidato do MDB saiu na frente no primeiro turno

A eleição em Porto Alegre terá segundo turno entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT). Com 99,74% das urnas apuradas, Sebastião Melo fez 49,72% dos votos e Maria do Rosário, 26,27%. Em terceiro lugar, a candidata do PDT, Juliana Brizola, chegou a 19,69%.