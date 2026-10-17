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Em trio na Barra, ACM Neto critica declarações de Lula e defende eleição de Flávio Bolsonaro: 'A Bahia não pertence ao PT'

Durante ato de campanha na Barra, ex-prefeito de Salvador pediu que Flávio, caso eleito, mantenha o apoio federal à Bahia, apesar das divergências com o governo estadual

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:03

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, defendeu, neste sábado (17), a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República como essencial para promover mudanças no Brasil. Durante o “Bloquinho do 22”, ato de campanha realizado na Barra, em Salvador, o político também afirmou que a Bahia não pertence exclusivamente ao Partido dos Trabalhadores (PT), destacando a relevância de outras correntes políticas no estado.

Em seu discurso aos apoiadores presentes no evento, Neto criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez referência às declarações do petista contra ele durante uma visita a Salvador, no último dia 29.

“Lula, a resposta que eu dou às suas mentiras é hoje, mostrando que a Bahia não pertence ao PT. E dizendo, Lula, que a Bahia vai ajudar a lhe tirar da Presidência da República. Porque, no dia 25 de outubro, a Bahia é Flávio, de 22 para presidente”, declarou.

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
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Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação

ACM Neto ainda pediu que Flávio Bolsonaro, caso seja eleito presidente, mantenha o apoio do governo federal à Bahia, apesar das divergências políticas com o governador reeleito, que é do PT.

“Eu quero, Flávio, lhe pedir que, como presidente, mesmo ele sendo do PT, você ajude a Bahia e trabalhe pelo povo baiano. Porque, para mudar a Bahia, nós vamos primeiro mudar o Brasil”, afirmou.

Além de Flávio Bolsonaro, o evento reuniu lideranças como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre os representantes da política baiana, estiveram presentes o ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, e os parlamentares eleitos Diego Castro (PL), Capitão Alden (PL) e Dra. Raíssa Soares (PL).

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