Em trio na Barra, ACM Neto critica declarações de Lula e defende eleição de Flávio Bolsonaro: 'A Bahia não pertence ao PT'

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Lucas Pereira
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:03
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, defendeu, neste sábado (17), a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República como essencial para promover mudanças no Brasil. Durante o “Bloquinho do 22”, ato de campanha realizado na Barra, em Salvador, o político também afirmou que a Bahia não pertence exclusivamente ao Partido dos Trabalhadores (PT), destacando a relevância de outras correntes políticas no estado.
Em seu discurso aos apoiadores presentes no evento, Neto criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez referência às declarações do petista contra ele durante uma visita a Salvador, no último dia 29.
“Lula, a resposta que eu dou às suas mentiras é hoje, mostrando que a Bahia não pertence ao PT. E dizendo, Lula, que a Bahia vai ajudar a lhe tirar da Presidência da República. Porque, no dia 25 de outubro, a Bahia é Flávio, de 22 para presidente”, declarou.
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
ACM Neto ainda pediu que Flávio Bolsonaro, caso seja eleito presidente, mantenha o apoio do governo federal à Bahia, apesar das divergências políticas com o governador reeleito, que é do PT.
“Eu quero, Flávio, lhe pedir que, como presidente, mesmo ele sendo do PT, você ajude a Bahia e trabalhe pelo povo baiano. Porque, para mudar a Bahia, nós vamos primeiro mudar o Brasil”, afirmou.
Além de Flávio Bolsonaro, o evento reuniu lideranças como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre os representantes da política baiana, estiveram presentes o ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, e os parlamentares eleitos Diego Castro (PL), Capitão Alden (PL) e Dra. Raíssa Soares (PL).