Em um único dia, ACM Neto recebe apoio de lideranças de 9 cidades e impõe novas baixas à base de Jerônimo

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Pombo Correio
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:43
O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) recebeu, nesta terça-feira (22), em Feira de Santana, uma série de novos apoios vindos de lideranças políticas do interior do Estado. O encontro reuniu representantes de diferentes regiões e contou com a presença do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além do prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), anfitrião da agenda.
De São Francisco do Conde, Neto recebeu a confirmação do apoio de nove vereadores, capitaneados pelo presidente da Câmara Nem do Caípe. São eles Joinha, Lorena de Reizinho, Neguinho, Pantera, Muriel, Pita de Gal, Dra Lígia e Sandrinha.
Em Ichu, declararam apoio a ACM Neto o vice-prefeito Serginho Maia, o presidente da Câmara Municipal Eugênio Carneiros e os vereadores Vinícius Araújo e Arraia. De Guaratinga, Neto ganhou a adesão de Ezequiel Xavier, que disputou a prefeitura em 2024 e obteve quase 43% dos votos.
Na região do Médio Rio de Contas, o ex-prefeito de Apuarema Rogério, do PSD, que alcançou 44% dos votos na eleição municipal, e um grupo de vereadores e lideranças também declararam apoio. O candidato a prefeito do PT em Jitaúna, Neto de Clóvis, reafirmou que marcha com ACM Neto para mudar a Bahia.
De Ipecaetá vieram as adesões do ex-prefeito Ailton Silva e do ex-vice-prefeito Fábio Reis, que disputou a prefeitura pelo MDB em 2024, e que agora se unem ao grupo que já apoiava ACM Neto no município.
Ex-prefeito de Itacaré, Dr. Jarbas também declarou apoio ao time da mudança, assim como o ex-prefeito de Itamari, Nego, ampliando a base que Neto já tinha na cidade com o vereador Zebu e outras lideranças. Candidato pelo PT à prefeitura de Teolândia, com quase 44% dos votos, Zé Bozó também abandonou a base do governador Jerônimo Rodrigues e migrou para o time de ACM Neto.
“Essa é mais uma demonstração de que a Bahia está vivendo um movimento muito forte de mudança. São lideranças de diferentes partidos, de diferentes regiões, muitas delas que estiveram do outro lado nas últimas eleições e que agora decidiram caminhar conosco. Isso mostra que o nosso projeto está conseguindo unir a Bahia acima das questões partidárias. Quero agradecer a confiança de cada vereador, vice-prefeito, ex-prefeito e liderança que está chegando. A nossa responsabilidade aumenta, assim como aumenta a certeza de que estamos construindo uma grande corrente para mudar a Bahia e começar um novo tempo no nosso estado”, afirmou ACM Neto.