ELEIÇÕES 2026

Em um único dia, ACM Neto recebe apoio de lideranças de 9 cidades e impõe novas baixas à base de Jerônimo

Lideranças de Apuarema, Guaratinga, Ichu, Ipecaetá, Itacaré, Itamari, Jitaúna, São Francisco do Conde e Teolândia declararam apoio para ACM Neto

Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:43

ACM Neto com apoiadores de nove cidades baianas Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) recebeu, nesta terça-feira (22), em Feira de Santana, uma série de novos apoios vindos de lideranças políticas do interior do Estado. O encontro reuniu representantes de diferentes regiões e contou com a presença do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além do prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), anfitrião da agenda.

De São Francisco do Conde, Neto recebeu a confirmação do apoio de nove vereadores, capitaneados pelo presidente da Câmara Nem do Caípe. São eles Joinha, Lorena de Reizinho, Neguinho, Pantera, Muriel, Pita de Gal, Dra Lígia e Sandrinha.

Em Ichu, declararam apoio a ACM Neto o vice-prefeito Serginho Maia, o presidente da Câmara Municipal Eugênio Carneiros e os vereadores Vinícius Araújo e Arraia. De Guaratinga, Neto ganhou a adesão de Ezequiel Xavier, que disputou a prefeitura em 2024 e obteve quase 43% dos votos.

Na região do Médio Rio de Contas, o ex-prefeito de Apuarema Rogério, do PSD, que alcançou 44% dos votos na eleição municipal, e um grupo de vereadores e lideranças também declararam apoio. O candidato a prefeito do PT em Jitaúna, Neto de Clóvis, reafirmou que marcha com ACM Neto para mudar a Bahia.

De Ipecaetá vieram as adesões do ex-prefeito Ailton Silva e do ex-vice-prefeito Fábio Reis, que disputou a prefeitura pelo MDB em 2024, e que agora se unem ao grupo que já apoiava ACM Neto no município.

ACM Neto com apoiadores em evento Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de Itacaré, Dr. Jarbas também declarou apoio ao time da mudança, assim como o ex-prefeito de Itamari, Nego, ampliando a base que Neto já tinha na cidade com o vereador Zebu e outras lideranças. Candidato pelo PT à prefeitura de Teolândia, com quase 44% dos votos, Zé Bozó também abandonou a base do governador Jerônimo Rodrigues e migrou para o time de ACM Neto.