DIRETO DOS EUA

Em vídeo gravado em inglês, Eduardo Bolsonaro diz que eleição foi fraudada e pede pressão de estrangeiros por anulação

E ex-deputado alega fraude sem apresentar provas

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:25

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pediu pressão internacional para impedir o reconhecimento da eleição presidencial vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo gravado em inglês, ele defende o cancelamento da disputa e faz acusações de fraude sem apresentar provas.

“Como Flávio disse, precisamos cancelar esta eleição. Ela foi claramente fraudulenta. Mas precisamos de pressão internacional. Precisamos que vocês compartilhem este vídeo”, afirma.

A gravação reforça a reação de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que anunciou a intenção de tentar anular a eleição após ser derrotado no segundo turno, neste domingo (25). Eduardo questiona o crescimento da votação de Lula entre as duas etapas e a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o horário de votação por duas horas após pedido das duas campanhas.

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Para sustentar a contestação, o ex-deputado recorre a pesquisas eleitorais e à soma dos votos de candidatos eliminados no primeiro turno. Classifica o avanço do petista como “estatisticamente impossível”, mas não apresenta evidências de irregularidade.

“Esta é uma mensagem para vocês: não reconheçam estas eleições, porque ainda mais fatos estão surgindo agora”, diz.

Eduardo já havia questionado eleição

Os ataques de Eduardo ao sistema eleitoral já haviam aparecido dois dias antes da votação. Em entrevista ao podcast americano “Louder with Crowder”, apresentado pelo comentarista Steven Crowder, ele afirmou, novamente sem provas, que as urnas poderiam ser fraudadas e defendeu que o irmão deixasse o Brasil em caso de derrota.

Na ocasião, também questionou a ausência de uma contagem pública dos votos. Ao término da votação, entretanto, cada urna imprime um boletim com os resultados da respectiva seção. Esses documentos são disponibilizados na internet e podem ser confrontados com a totalização oficial. Segundo o TSE, nunca houve fraude comprovada no sistema, utilizado no país desde 1996.

Eduardo vive nos Estados Unidos desde 2025 e perdeu o mandato na Câmara em dezembro daquele ano por excesso de faltas. Em junho, foi condenado por unanimidade pela Primeira Turma do STF por coação no curso do processo, com pena de quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia da PGR acolhida pelo Supremo, ele buscou medidas do governo americano contra o Brasil para interferir no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.

A condenação se tornou definitiva em 3 de outubro. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena, a expedição de mandado de prisão e o cancelamento dos passaportes brasileiros do ex-deputado.

Lula virou sobre Flávio

Lula chegou ao segundo turno depois de terminar a primeira votação atrás de Flávio. Na etapa inicial, o senador recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente obteve 45,16%. Às 21h08 de domingo, quando o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o resultado com 97% das urnas apuradas, Lula tinha 51,74%, contra 48,26% do adversário.

A prorrogação da votação se tornou um dos principais alvos das críticas de Flávio. O senador acusou Zanin de mudar “a regra do jogo no meio do jogo”. A campanha do próprio candidato do PL, porém, havia solicitado ao TSE, naquela tarde, a ampliação do horário em municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Outra alegação de Flávio, de que fiscais do partido teriam sido retirados da sala-cofre do TSE durante a apuração, foi negada pelo tribunal. A Corte informou que o espaço não é aberto à visitação e que representantes da legenda acompanharam a totalização e a divulgação dos resultados na área reservada à fiscalização.

Após a eleição, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, afirmou ter “absoluta segurança de todo o processo eleitoral”. O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, também reconheceu o processo e destacou a atuação do Ministério Público na fiscalização da disputa e no combate a irregularidades.