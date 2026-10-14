Em Vitória da Conquista, ACM Neto diz que Flávio vai ajudar a tirar do papel promessas feitas há 20 anos pelo PT na Bahia

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Pombo Correio
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:35
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, participou nesta terça-feira (13), de um grande evento político em Vitória da Conquista em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Recebido pela prefeita Sheila Lemos (União Brasil), Neto destacou que a decisão de apoiar o presidenciável foi tomada após uma conversa sobre os compromissos de Flávio com a Bahia e o Nordeste.
O encontro reuniu o senador Angelo Coronel (Republicanos), o presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado nas eleições deste ano, João Roma, além de deputados, prefeitos e lideranças políticas de Vitória da Conquista e de municípios da região.
Durante o evento, ACM Neto afirmou que o segundo turno da eleição presidencial representa uma oportunidade de mudança no país. Ele criticou o governo do presidente Lula (PT) e citou problemas enfrentados pela população baiana, ao citar a fila da regulação e a crise de violência.
“De um lado, é uma opção de continuar vivendo o que eu considero já um passado. A outra opção é dar oportunidade para um novo futuro, para um novo momento, para o Brasil e para os brasileiros. Depois que estive com Flávio na semana passada e conversamos sobre os compromissos dele com a Bahia, saí convencido de que esse era o caminho a seguir, de apoiar Flávio, de apostar na mudança política do Brasil e de acreditar que ele vai ser um presidente comprometido com a Bahia e com o Nordeste”, afirmou.
O ex-prefeito destacou que espera, em caso de vitória de Flávio, viabilizar projetos de infraestrutura considerados estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Entre as prioridades, citou a recuperação das rodovias federais, especialmente a BR-116, que atravessa Vitória da Conquista e tem grande importância para a economia regional.
“Claro que a gente espera, com a sua vitória, ter condições de viabilizar projetos importantes para o nosso estado que foram prometidos ao longo desses quase 20 anos e não foram cumpridos. Melhorar a situação das rodovias na Bahia. Aqui eu chamo a atenção, de maneira especial, para a BR-116, pelo grande interesse que tem para Vitória da Conquista”, pontuou.
Neto também apontou a segurança pública e a retomada do crescimento econômico como prioridades que espera ver contempladas em um eventual governo de Flávio Bolsonaro.
“Que possa, como presidente, ajudar a colocar ordem na criminalidade, na violência que a gente vive hoje no Brasil, em especial em nosso estado. E, como presidente, ajude o país a voltar a crescer, que a gente tenha o horizonte de reduzir a taxa de juros, de geração de emprego, de prosperidade e crescimento. É isso que nós queremos. Eu tenho certeza de que, com Flávio presidente, a Bahia vai crescer mais e vai ter um presidente que olhe de maneira mais especial pelos baianos. É por isso que estou ao lado dele”, declarou.