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Emissora cancela debate presidencial após Lula e Flávio Bolsonaro recusarem convite

Quatro candidatos haviam confirmado presença no encontro marcado para domingo (27)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:02

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

A Record cancelou o debate presidencial previsto para domingo (27), às 21h, após Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) informarem que não participariam. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), os outros quatro convidados, haviam confirmado presença.

A emissora afirmou que, sem os candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o encontro não cumpriria seu objetivo. “Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera”, disse a Record em nota divulgada pela Folha de S. Paulo. A programação habitual será mantida.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões

Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação
Clariana Barão (DC), profissão: Advogada. por Divulgação
Edmilson Costa (PCB), profissão: Professor. por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL), profissão: Bacharel em Direito e senador. por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU), profissão: Professor. por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB), profissão: Servidor público estadual. por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), profissão:Torneiro mecânico e político. por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão), profissão: Ativista e fundador do MBL. por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo), profissão: Administrador de empresas e empresário. por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD), profissão: Médico ortopedista, cirurgião e ex-governador. por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO), profissão:  Jornalista e dirigente político. por Reprodução
Samara Martins (UP), profissão: Cirurgiã-dentista. por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata), profissão: Médico veterinário. por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral. Profissão: Empresário, escritor e influenciador digital. por Record
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Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação

Outro debate de TV aberta, organizado por um consórcio que inclui SBT e CNN Brasil, já havia sido cancelado neste mês após a ausência de Lula e Flávio Bolsonaro ser confirmada.

O debate da Record para um eventual segundo turno segue previsto para 11 de outubro. A Globo mantém o encontro de primeiro turno marcado para 1º de outubro, mas a participação dos dois candidatos ainda é incerta.

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