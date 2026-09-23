TV

Emissora cancela debate presidencial após Lula e Flávio Bolsonaro recusarem convite

Quatro candidatos haviam confirmado presença no encontro marcado para domingo (27)

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:02

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

A Record cancelou o debate presidencial previsto para domingo (27), às 21h, após Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) informarem que não participariam. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), os outros quatro convidados, haviam confirmado presença.

A emissora afirmou que, sem os candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o encontro não cumpriria seu objetivo. “Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera”, disse a Record em nota divulgada pela Folha de S. Paulo. A programação habitual será mantida.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões 1 de 14

Outro debate de TV aberta, organizado por um consórcio que inclui SBT e CNN Brasil, já havia sido cancelado neste mês após a ausência de Lula e Flávio Bolsonaro ser confirmada.