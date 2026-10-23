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Empate de votos entre Lula e Flávio Bolsonaro? Lei prevê critério curioso para decidir quem será presidente

Empate no Datafolha levanta curiosidade; regra constitucional já decidiu eleições municipais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:22

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro
Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Uma diferença de idade de 35 anos pode ser decisiva para definir o próximo presidente da República em uma situação excepcional: um empate exato nas urnas. Se Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) receberem a mesma quantidade de votos válidos no segundo turno, marcado para domingo (25), a legislação brasileira determina que o candidato mais velho seja declarado vencedor.

A regra está no artigo 77, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Como Lula tem 80 anos e Flávio Bolsonaro, 45, o atual presidente levaria vantagem nesse cenário, mesmo que ambos terminassem a apuração com números idênticos.

A hipótese ganhou relevância às vésperas da votação, depois que uma pesquisa Datafolha mostrou os dois candidatos com 50% dos votos válidos cada. O resultado, porém, representa uma igualdade nas estimativas do levantamento, e não significa que os adversários necessariamente receberão a mesma quantidade de votos.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Na apuração oficial, são considerados válidos apenas os votos destinados a um dos candidatos. Brancos e nulos ficam de fora do cálculo que determina o vencedor.

O tamanho do eleitorado brasileiro torna um empate absoluto pouco provável. Ao todo, 158.745.502 pessoas estão aptas a participar do segundo turno, enquanto 125.275.835 compareceram às urnas na primeira etapa da disputa.

Na votação inicial, Flávio Bolsonaro terminou à frente, com 56.104.503 votos válidos, o equivalente a 47,03%. Lula recebeu 53.879.538 votos, correspondentes a 45,16%. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Apesar da quantidade expressiva de eleitores, a legislação contempla a possibilidade de igualdade absoluta. Nesse caso, a definição do vencedor não depende de uma nova votação, mas da aplicação do critério constitucional.

Regra de desempate já definiu eleições municipais

Embora nunca tenha sido necessária para decidir uma eleição presidencial, a idade já determinou o resultado de disputas por prefeituras brasileiras. Em pelo menos quatro municípios, candidatos terminaram a votação com números idênticos e precisaram recorrer ao critério legal de desempate.

Um dos episódios mais recentes aconteceu em Inhaúma, Minas Gerais, nas eleições de 2024. Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade) receberam exatamente 2.434 votos cada. Por ser mais velho, Zula conquistou a prefeitura.

Em Jardinópolis, Santa Catarina, uma diferença ainda menor chamou atenção em 2020. Mauro Risso (MDB) e Antoninho (PT) empataram nas urnas, mas Risso foi eleito por ter nascido apenas 57 dias antes do adversário.

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Naquele mesmo ano, Caraúbas, na Paraíba, também precisou aplicar a regra. Silvano Dudu e Nerivan (MDB) receberam 1.761 votos cada, e a vitória ficou com Silvano, o mais velho dos dois.

Situação semelhante ocorreu em Cariús, no Ceará, em 2016. Nizo Costa (PSB) e Iran Ferreira (PSDB) somaram 5.811 votos cada. A igualdade foi resolvida em favor de Iran, que tinha mais idade.

Os episódios mostram que, embora rara, a possibilidade de empate não se limita a uma previsão teórica da legislação eleitoral. No caso da disputa presidencial de 2026, se Lula e Flávio Bolsonaro terminarem o segundo turno com exatamente o mesmo número de votos válidos, a idade será suficiente para definir o resultado, com vitória do petista.

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