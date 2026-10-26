CIDADE RACHADA EXATAMENTE AO MEIO

Empate em 1.530 votos e vitória por 1 voto marcam as apurações mais apertadas do 2º turno no Brasil

Levantamento com dados do TSE reúne disputas decididas por margens mínimas em cinco municípios de quatro estados.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:07

Cinco municípios brasileiros decidiram o segundo turno de 2026 por apenas um voto de vantagem Crédito: Reprodução

O empate cravado de 1.530 votos para cada candidato em Marquinho (PR) e a diferença de apenas um voto em cinco municípios marcaram a apuração do segundo turno da eleição presidencial de 2026. O balanço oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra disputas apertadas em cidades do interior de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Goiás, com margens mínimas entre os dois candidatos.

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Os resultados oficiais do TSE revelam que, em cinco municípios, a diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi de apenas um voto. Lula foi o candidato mais votado em três dessas cidades, enquanto Flávio ficou à frente nas outras duas.

Cidades de SP, PR, ES e GO têm diferença de um voto

Se você acha que o seu voto não faz a menor falta, os resultados do segundo turno mostram como uma única escolha pode fazer diferença em uma disputa local. Lula recebeu um voto a mais que Flávio Bolsonaro em Apiacá (ES), com 2.366 contra 2.365 votos; em Altamira do Paraná (PR), com 1.334 contra 1.333; e em São João do Pau d’Alho (SP), com 769 contra 768.

Já Flávio Bolsonaro recebeu um voto a mais que Lula em Nova Luzitânia (SP), com 1.039 contra 1.038 votos, e em Anhanguera (GO), com 523 contra 522.

A margem mínima observada nesses municípios contrasta com a dimensão nacional da disputa. Segundo levantamento baseado nos resultados do TSE, 196 municípios brasileiros terminaram a apuração com diferença inferior a 100 votos entre os dois candidatos.

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Marquinho (PR) registra empate exato de 1.530 votos

Em Marquinho (PR), os resultados oficiais registraram empate entre os candidatos, com 1.530 votos para Lula e 1.530 para Flávio Bolsonaro. O resultado transforma o município paranaense em um exemplo expressivo do equilíbrio observado em algumas disputas locais no segundo turno.

