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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:07
O empate cravado de 1.530 votos para cada candidato em Marquinho (PR) e a diferença de apenas um voto em cinco municípios marcaram a apuração do segundo turno da eleição presidencial de 2026. O balanço oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra disputas apertadas em cidades do interior de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Goiás, com margens mínimas entre os dois candidatos.
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Os resultados oficiais do TSE revelam que, em cinco municípios, a diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi de apenas um voto. Lula foi o candidato mais votado em três dessas cidades, enquanto Flávio ficou à frente nas outras duas.
Se você acha que o seu voto não faz a menor falta, os resultados do segundo turno mostram como uma única escolha pode fazer diferença em uma disputa local. Lula recebeu um voto a mais que Flávio Bolsonaro em Apiacá (ES), com 2.366 contra 2.365 votos; em Altamira do Paraná (PR), com 1.334 contra 1.333; e em São João do Pau d’Alho (SP), com 769 contra 768.
Já Flávio Bolsonaro recebeu um voto a mais que Lula em Nova Luzitânia (SP), com 1.039 contra 1.038 votos, e em Anhanguera (GO), com 523 contra 522.
A margem mínima observada nesses municípios contrasta com a dimensão nacional da disputa. Segundo levantamento baseado nos resultados do TSE, 196 municípios brasileiros terminaram a apuração com diferença inferior a 100 votos entre os dois candidatos.
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Em Marquinho (PR), os resultados oficiais registraram empate entre os candidatos, com 1.530 votos para Lula e 1.530 para Flávio Bolsonaro. O resultado transforma o município paranaense em um exemplo expressivo do equilíbrio observado em algumas disputas locais no segundo turno.
No resultado nacional, Lula venceu a eleição presidencial com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro.