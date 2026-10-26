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Empate em 1.530 votos e vitória por 1 voto marcam as apurações mais apertadas do 2º turno no Brasil

Levantamento com dados do TSE reúne disputas decididas por margens mínimas em cinco municípios de quatro estados.

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:07

Flávio Bolsonaro e Lula
Cinco municípios brasileiros decidiram o segundo turno de 2026 por apenas um voto de vantagem Crédito: Reprodução

O empate cravado de 1.530 votos para cada candidato em Marquinho (PR) e a diferença de apenas um voto em cinco municípios marcaram a apuração do segundo turno da eleição presidencial de 2026. O balanço oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra disputas apertadas em cidades do interior de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Goiás, com margens mínimas entre os dois candidatos.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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Eleições em números por Arte/CORREIO

Os resultados oficiais do TSE revelam que, em cinco municípios, a diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi de apenas um voto. Lula foi o candidato mais votado em três dessas cidades, enquanto Flávio ficou à frente nas outras duas.

Cidades de SP, PR, ES e GO têm diferença de um voto

Se você acha que o seu voto não faz a menor falta, os resultados do segundo turno mostram como uma única escolha pode fazer diferença em uma disputa local. Lula recebeu um voto a mais que Flávio Bolsonaro em Apiacá (ES), com 2.366 contra 2.365 votos; em Altamira do Paraná (PR), com 1.334 contra 1.333; e em São João do Pau d’Alho (SP), com 769 contra 768.

Já Flávio Bolsonaro recebeu um voto a mais que Lula em Nova Luzitânia (SP), com 1.039 contra 1.038 votos, e em Anhanguera (GO), com 523 contra 522.

A margem mínima observada nesses municípios contrasta com a dimensão nacional da disputa. Segundo levantamento baseado nos resultados do TSE, 196 municípios brasileiros terminaram a apuração com diferença inferior a 100 votos entre os dois candidatos.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026

JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação
Rosângela Moro (PL), eleita deputada federal, e Sérgio Moro (PL), governador do Paraná eleito no primeiro turno por Foto: Divulgação
Governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD), e a mulher, a senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos) por Foto: Divulgação
Pastor Júnior Tércio (PP), reeleito deputado estadual e Clarissa Tércio (PP), reeleita deputada federal por Pernambuco por Foto: Divulgação
Kaline de Dr. Bernardo (PV) foi eleita deputada estadual e Dr. Bernardo (PV) deputado federal pelo Rio Grande do Norte por Foto: Divulgação
Pelo Ceará, Bella Carmelo, eleita deputada estadual e Carmelo Neto (PL), eleito deputado federal por Foto: Divulgação
Dra. Silvana (PL), reeleita deputada estadual e Dr. Jaziel (PL), reeleito deputado federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Flávia Morais (MDB), reeleita deputada federal, e George Morais (MDB), eleito deputado estadual por Goiás por Foto: Divulgação
Alessandra Haber (Podemos) foi eleita deputada federal e Daniel Santos (Podemos) governador do Pará por Foto: Divulgação
Renilce Nicodemos (MDB), reeleita deputada federal, e Neném Albuquerque (MDB), eleito deputado federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Antônio Doido (MDB), reeleito deputado estadual e Andréa Dantas (MDB), eleita pela primeira vez como deputada federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Gianni Nogueira (PL), eleita deputada estadual e Rodolfo Nogueira (PL), reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul por Foto: Divulgação
Adri Cherini (PL) foi eleita a deputada estadual mais votada e Giovani Cherini (PL) foi reeleito deputado federal no Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Eduardo Fortes (Republicanos) e Kátia Chaves (Republicanos) conseguiram duas vagas para deputado estadual por Tocantins por Foto: Divulgação
Covatti Filho (PP) foi reeleito deputado federal e Nicole Weber Covatti (PP) foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Delegado Francischini (PL), eleito deputado federal e Flávia Francischini (PL), eleita deputada estadual pelo Paraná; eles estão com Paulinho da Força quando se filiaram ao PL por Foto: Divulgação
Perpétua Almeida (PCdoB) foi eleita deputada federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) reeleito deputado estadual pelo Acre por Foto: Divulgação
Júlia Zanatta (PL), reeleita deputada federal, e Guilherme Colombo (PL), eleito deputado estadual por Santa Catarina por Foto: Divulgação
Marília Amaral (PL), eleita deputada estadual e recebeu mais votos que o marido, Junio Amaral (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais por Foto: Divulgação
Paulo Serra (PSDB) foi eleito deputado federal; a esposa, Ana Carolina Serra (PSDB) foi reeleita deputada estadual por São Paulo por Foto: Divulgação
Romeu Aldigueri (PSB), reeleito deputado estadual, e Tainah Marinho (PSB), reeleita deputada federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Mauro Mendes (União), eleito senador, e Virginia Mendes (União), eleita deputada federal pelo Mato Grosso por Foto: Divulgação
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas por Ilustração, IA
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JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação

Marquinho (PR) registra empate exato de 1.530 votos

Em Marquinho (PR), os resultados oficiais registraram empate entre os candidatos, com 1.530 votos para Lula e 1.530 para Flávio Bolsonaro. O resultado transforma o município paranaense em um exemplo expressivo do equilíbrio observado em algumas disputas locais no segundo turno.

No resultado nacional, Lula venceu a eleição presidencial com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro.

Tags:

Lula Disputa Flávio Bolsonaro

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