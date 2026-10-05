FORTUNA

Empresário com R$ 66 milhões em bens vai assumir vaga de suplente no Senado

Alex Diniz é primeiro suplente do senador eleito governador de Minas

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:47

Cleitinho e o suplente, empresário Alex Sandro Coelho Diniz Crédito: Reprodução

O empresário Alex Sandro Coelho Diniz (PL), de 53 anos, assumirá a cadeira de Cleitinho Azevedo (Republicanos) no Senado após a eleição do parlamentar para o governo de Minas Gerais neste domingo. Primeiro suplente, ele ficará no cargo pelo restante do mandato, até 2031.

Natural de Governador Valadares, Alex declarou R$ 66 milhões em bens à Justiça Eleitoral em 2022. É sócio da rede de supermercados Coelho Diniz, que possui 22 lojas em sete cidades do leste mineiro, emprega mais de 5 mil pessoas e tem faturamento anual estimado em R$ 2,3 bilhões.

A família também detém mais de 25,1% das ações do Grupo Pão de Açúcar, do qual é a maior acionista, e atua nos setores de logística e incorporação imobiliária.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Segundo o Uol, Alex foi o maior doador individual da campanha de Cleitinho ao Senado, com R$ 190.392,11. Somadas às contribuições dos irmãos Henrique e Fábio, as doações ultrapassaram R$ 370 mil, equivalentes a 52,2% da arrecadação declarada pela candidatura em 2022.

Naquela eleição, Cleitinho recebeu 4,2 milhões de votos. A campanha foi financiada por doações de pessoas físicas, sem recursos do Fundo Partidário.

O futuro senador é irmão do deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB), que encerra neste ano seu segundo mandato. Hercílio não tentou a reeleição e lançou o filho, Vinícius Diniz (PL), para disputar uma vaga na Câmara.

Alex ingressou no PL em 2025, após deixar o Republicanos. Aliado de Coronel Sandro na eleição municipal de Governador Valadares em 2024, rompeu com o prefeito neste ano.