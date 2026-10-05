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Empresário com R$ 66 milhões em bens vai assumir vaga de suplente no Senado

Alex Diniz é primeiro suplente do senador eleito governador de Minas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:47

Cleitinho e o suplente, empresário Alex Sandro Coelho Diniz
Cleitinho e o suplente, empresário Alex Sandro Coelho Diniz Crédito: Reprodução

O empresário Alex Sandro Coelho Diniz (PL), de 53 anos, assumirá a cadeira de Cleitinho Azevedo (Republicanos) no Senado após a eleição do parlamentar para o governo de Minas Gerais neste domingo. Primeiro suplente, ele ficará no cargo pelo restante do mandato, até 2031.

Natural de Governador Valadares, Alex declarou R$ 66 milhões em bens à Justiça Eleitoral em 2022. É sócio da rede de supermercados Coelho Diniz, que possui 22 lojas em sete cidades do leste mineiro, emprega mais de 5 mil pessoas e tem faturamento anual estimado em R$ 2,3 bilhões.

A família também detém mais de 25,1% das ações do Grupo Pão de Açúcar, do qual é a maior acionista, e atua nos setores de logística e incorporação imobiliária.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Segundo o Uol, Alex foi o maior doador individual da campanha de Cleitinho ao Senado, com R$ 190.392,11. Somadas às contribuições dos irmãos Henrique e Fábio, as doações ultrapassaram R$ 370 mil, equivalentes a 52,2% da arrecadação declarada pela candidatura em 2022.

Naquela eleição, Cleitinho recebeu 4,2 milhões de votos. A campanha foi financiada por doações de pessoas físicas, sem recursos do Fundo Partidário.

O futuro senador é irmão do deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB), que encerra neste ano seu segundo mandato. Hercílio não tentou a reeleição e lançou o filho, Vinícius Diniz (PL), para disputar uma vaga na Câmara.

Alex ingressou no PL em 2025, após deixar o Republicanos. Aliado de Coronel Sandro na eleição municipal de Governador Valadares em 2024, rompeu com o prefeito neste ano.

Durante uma investigação sobre o contrato de transporte escolar do município, Coronel Sandro acusou o empresário de uma suposta tentativa de corrupção. Alex negou as acusações. O prefeito chegou a ser cassado pela Câmara, mas retornou ao cargo após o STF apontar irregularidades no processo.

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