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Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026

Acionista da Localiza, empresário financiou candidaturas de campos distintos; legislação eleitoral permite doações de pessoas físicas limitadas a 10% dos rendimentos do ano anterior

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:00

Nikolas Ferreira
Empresário financia a largada eleitoral de deputado do PL e o diretório nacional petista Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Com R$ 300 mil destinados à campanha de Nikolas Ferreira (PL-MG), o empresário Sérgio Augusto Guerra de Resende, acionista da Localiza e fundador da antiga Locamerica, responde pela maior parte dos recursos arrecadados pelo deputado até agora.

No mesmo ciclo eleitoral, porém, o empresário também destinou R$ 500 mil ao diretório nacional do PT. As duas doações mostram como grandes empresários podem financiar candidaturas e partidos de campos políticos distintos nas mesmas eleições.

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
1 de 6
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

Nikolas declarou R$ 403,98 mil à Justiça Eleitoral até agora. Com isso, a doação de Resende representa cerca de 74% dos recursos declarados pelo deputado, evidenciando o peso de um único doador no caixa da campanha.

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O restante é formado por R$ 50 mil de Matheus Pereira de Souza Neves, gestor do grupo Mart Minas, e R$ 53,98 mil arrecadados por meio da vaquinha virtual no QueroApoiar.

Doações do empresário atendem partidos opostos

Do outro lado da bancada de apostas, Sérgio Resende dividiu sua influência em Minas Gerais. Ele colocou R$ 600 mil no PL mineiro, distribuindo a quantia meio a meio entre Nikolas Ferreira e a candidatura de Flávio Roscoe Nogueira ao governo do Estado.

Na prática, a chave do carro do empresário financia discursos antagônicos nas mesmas eleições.

Limites do TSE define limite de doação eleitoral

A legislação eleitoral autoriza repasses de pessoas físicas, desde que fiquem travados no teto de 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior, segundo a Lei nº 9.504/1997.

Para assinar legalmente esse aporte de R$ 300 mil a Nikolas, Resende precisou comprovar à Receita ter faturado ao menos R$ 3 milhões em 2025.

O cálculo da Justiça Eleitoral trava o CPF do doador na soma total de todos os repasses do ano, ignorando patrimônio acumulado ou tamanho de empresas.

Operações que passam de R$ 1.064,10 exigem obrigatoriamente transferência eletrônica direta ou cheque nominal para garantir o rastro bancário no sistema DivulgaCandContas.

Tags:

Nikolas Ferreira Tse Eleições 2026

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