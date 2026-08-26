Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:00
Com R$ 300 mil destinados à campanha de Nikolas Ferreira (PL-MG), o empresário Sérgio Augusto Guerra de Resende, acionista da Localiza e fundador da antiga Locamerica, responde pela maior parte dos recursos arrecadados pelo deputado até agora.
No mesmo ciclo eleitoral, porém, o empresário também destinou R$ 500 mil ao diretório nacional do PT. As duas doações mostram como grandes empresários podem financiar candidaturas e partidos de campos políticos distintos nas mesmas eleições.
Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira
Nikolas declarou R$ 403,98 mil à Justiça Eleitoral até agora. Com isso, a doação de Resende representa cerca de 74% dos recursos declarados pelo deputado, evidenciando o peso de um único doador no caixa da campanha.
O restante é formado por R$ 50 mil de Matheus Pereira de Souza Neves, gestor do grupo Mart Minas, e R$ 53,98 mil arrecadados por meio da vaquinha virtual no QueroApoiar.
Do outro lado da bancada de apostas, Sérgio Resende dividiu sua influência em Minas Gerais. Ele colocou R$ 600 mil no PL mineiro, distribuindo a quantia meio a meio entre Nikolas Ferreira e a candidatura de Flávio Roscoe Nogueira ao governo do Estado.
Na prática, a chave do carro do empresário financia discursos antagônicos nas mesmas eleições.
A legislação eleitoral autoriza repasses de pessoas físicas, desde que fiquem travados no teto de 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior, segundo a Lei nº 9.504/1997.
Para assinar legalmente esse aporte de R$ 300 mil a Nikolas, Resende precisou comprovar à Receita ter faturado ao menos R$ 3 milhões em 2025.
O cálculo da Justiça Eleitoral trava o CPF do doador na soma total de todos os repasses do ano, ignorando patrimônio acumulado ou tamanho de empresas.
Operações que passam de R$ 1.064,10 exigem obrigatoriamente transferência eletrônica direta ou cheque nominal para garantir o rastro bancário no sistema DivulgaCandContas.