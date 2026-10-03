O QUE A URNA REVELA

Empresários e advogados lideram entre as ocupações declaradas pelos candidatos nas eleições de 2026

Dados do TSE mostram a variedade de profissões informadas por quem disputa as eleições e revelam também a presença de políticos que buscam reeleição

Juliana Rodrigues

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:46

Raio-X das urnas mostra como a profissão de quem busca o seu voto mexe com a rotina do país Crédito: Reuters

Quando você votar nas eleições, poderá consultar também a ocupação profissional declarada por quem está na urna. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que empresários e advogados estão entre os grupos mais numerosos entre os candidatos.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões 1 de 14

Quais são as ocupações mais declaradas pelos candidatos?

A ocupação informada ao TSE faz parte do cadastro da candidatura e é declarada pelo próprio candidato. O dado ajuda a mostrar a variedade de trajetórias profissionais entre quem disputa as eleições, mas não permite, sozinho, concluir quais serão as prioridades ou propostas de cada candidatura.

Entre as ocupações mais declaradas estão empresários, advogados, deputados, vereadores, policiais militares, médicos, servidores públicos estaduais, comerciantes, estudantes, bolsistas e estagiários e administradores.

As 10 profissões mais comuns declaradas ao TSE:

Empresário

Advogado

Deputado

Vereador

Policial Militar

Médico

Servidor Público Estadual

Comerciante

Estudante, bolsista, estagiário e assemelhados

Administrador

Os registros mostram que a lista reúne tanto profissões exercidas fora da política quanto ocupações relacionadas a mandatos eletivos. Por isso, o levantamento também permite observar a presença de candidatos que já ocupam cargos políticos e tentam permanecer na vida pública.

O perfil dos candidatos nas urnas

Além da ocupação, o retrato das candidaturas reúne informações como gênero, idade, escolaridade e cor ou raça, todos dados declarados ou registrados no sistema da Justiça Eleitoral.

No recorte de gênero, os homens são maioria entre os candidatos registrados para as eleições de 2026. Segundo dados divulgados pelo TSE, 13.395 candidaturas são de homens, o equivalente a 65,15% do total considerado no levantamento, enquanto 7.165 são de mulheres, ou 34,85%.

Na faixa etária e na escolaridade, o TSE também disponibiliza os dados das candidaturas para consulta no painel de perfil dos candidatos.

O que a profissão permite dizer

A ocupação declarada ajuda a conhecer melhor o perfil de quem disputa uma vaga nas eleições, mas não permite afirmar, isoladamente, quais temas serão priorizados pelos candidatos ou quais políticas públicas eles defenderão.

As propostas e posições de cada candidatura precisam ser consultadas individualmente no DivulgaCandContas e em outros materiais oficiais da campanha.

Diversidade de trajetórias

Os registros de 2026 reúnem mais de 200 ocupações diferentes, mostrando que a disputa eleitoral inclui candidatos com trajetórias profissionais bastante variadas.



Há desde empresários, advogados e médicos até comerciantes, estudantes e profissionais de atividades menos numerosas entre os registros.