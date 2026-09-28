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Entenda o ato formal de diplomação que antecede a posse dos candidatos nas eleições de 2026

Justiça Eleitoral exige diplomação e posse até 2027 para garantir de fato o mandato dos nomes eleitos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:00

Confira as três fases obrigatórias que todo político eleito precisa cumprir Crédito: Sérgio Lima

A eleição de um candidato é apenas a primeira de três etapas obrigatórias para garantir o mandato no início de 2027. Para o eleitor não se confundir na conversa de bar ou no debate da rede social, a regra é clara e direta. A eleição escolhe quem ganha, a diplomação emitida pela Justiça Eleitoral habilita o eleito perante a lei, e a posse entrega, de fato, a cadeira de comando.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Diplomação pelo TSE valida eleitos em dezembro

A validação oficial do voto popular fica sob responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Até 18 de dezembro, a diplomação entrega a governadores, senadores e deputados os documentos que confirmam a aprovação das contas de campanha e a aptidão jurídica para assumir o cargo. No caso do presidente e do vice-presidente eleitos, o documento vem direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) cuidam dos representantes estaduais e federais.

Vale destacar um detalhe decisivo que poucos observam: a diplomação encerra a disputa nas urnas e abre espaço para eventuais ações judiciais de contestação. Só que a lei protege quem venceu. O artigo 216 do Código Eleitoral garante que, mesmo diante de um recurso na Justiça, o candidato diplomado toma posse e exerce a função normalmente enquanto o tribunal não der a palavra final.

Três ritos legais garantem posse do candidato

Outubro de 2026: a população vota e escolhe os novos gestores nas eleições de 2026 (no primeiro turno em 4 de outubro e no eventual segundo turno em 25 de outubro).

Até 18 de dezembro de 2026: a Justiça Eleitoral realiza a diplomação e atesta a legalidade dos vencedores.

Janeiro e fevereiro de 2027: a solenidade de posse investe os políticos eleitos em seus respectivos cargos.

Calendário de posse altera datas do Ano-Novo

O calendário tradicional de réveillon com troca de faixa acabou no Brasil. Por conta da Emenda Constitucional nº 111, a posse do presidente e do vice-presidente ocorre no Congresso Nacional no dia 5 de janeiro de 2027. Já a posse dos governadores e vice-governadores ficou marcada para o dia 6 de janeiro, nas Assembleias Legislativas.

Senadores e deputados (federais, estaduais e distritais) assumem as cadeiras no parlamento em 1º de fevereiro de 2027.

Regra eleitoral assegura transição pacífica no poder

O mandato dos atuais governantes segue ativo com total autoridade até o último segundo do prazo legal. Entre a apuração das eleições de 2026 e a chegada da nova equipe em 2027, o período de transição garante a continuidade das rotinas administrativas e o funcionamento dos serviços públicos sem sobressaltos para a população.