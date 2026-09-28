Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda o ato formal de diplomação que antecede a posse dos candidatos nas eleições de 2026

Justiça Eleitoral exige diplomação e posse até 2027 para garantir de fato o mandato dos nomes eleitos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:00

Fachada do TSE em Brasília.
Confira as três fases obrigatórias que todo político eleito precisa cumprir Crédito: Sérgio Lima

A eleição de um candidato é apenas a primeira de três etapas obrigatórias para garantir o mandato no início de 2027. Para o eleitor não se confundir na conversa de bar ou no debate da rede social, a regra é clara e direta. A eleição escolhe quem ganha, a diplomação emitida pela Justiça Eleitoral habilita o eleito perante a lei, e a posse entrega, de fato, a cadeira de comando.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
1 de 8
O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Diplomação pelo TSE valida eleitos em dezembro

A validação oficial do voto popular fica sob responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Até 18 de dezembro, a diplomação entrega a governadores, senadores e deputados os documentos que confirmam a aprovação das contas de campanha e a aptidão jurídica para assumir o cargo. No caso do presidente e do vice-presidente eleitos, o documento vem direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) cuidam dos representantes estaduais e federais.

Leia mais

Imagem - A 1.342 metros de altitude, cachoeira na Chapada Imperial vira refúgio para quem quer banho de natureza perto de Brasília

A 1.342 metros de altitude, cachoeira na Chapada Imperial vira refúgio para quem quer banho de natureza perto de Brasília

Imagem - PIS/Pasep libera até R$ 1.621 para nascidos em novembro e dezembro; saque termina em 30 de dezembro

PIS/Pasep libera até R$ 1.621 para nascidos em novembro e dezembro; saque termina em 30 de dezembro

Imagem - Recadastramento do PAT deve ser feito até 9 de novembro para evitar exclusão do cadastro

Recadastramento do PAT deve ser feito até 9 de novembro para evitar exclusão do cadastro

Vale destacar um detalhe decisivo que poucos observam: a diplomação encerra a disputa nas urnas e abre espaço para eventuais ações judiciais de contestação. Só que a lei protege quem venceu. O artigo 216 do Código Eleitoral garante que, mesmo diante de um recurso na Justiça, o candidato diplomado toma posse e exerce a função normalmente enquanto o tribunal não der a palavra final.

Três ritos legais garantem posse do candidato

Outubro de 2026: a população vota e escolhe os novos gestores nas eleições de 2026 (no primeiro turno em 4 de outubro e no eventual segundo turno em 25 de outubro).

Até 18 de dezembro de 2026: a Justiça Eleitoral realiza a diplomação e atesta a legalidade dos vencedores.

Janeiro e fevereiro de 2027: a solenidade de posse investe os políticos eleitos em seus respectivos cargos.

Calendário de posse altera datas do Ano-Novo

O calendário tradicional de réveillon com troca de faixa acabou no Brasil. Por conta da Emenda Constitucional nº 111, a posse do presidente e do vice-presidente ocorre no Congresso Nacional no dia 5 de janeiro de 2027. Já a posse dos governadores e vice-governadores ficou marcada para o dia 6 de janeiro, nas Assembleias Legislativas.

Senadores e deputados (federais, estaduais e distritais) assumem as cadeiras no parlamento em 1º de fevereiro de 2027.

Regra eleitoral assegura transição pacífica no poder

O mandato dos atuais governantes segue ativo com total autoridade até o último segundo do prazo legal. Entre a apuração das eleições de 2026 e a chegada da nova equipe em 2027, o período de transição garante a continuidade das rotinas administrativas e o funcionamento dos serviços públicos sem sobressaltos para a população.

Com as regras organizadas e os prazos bem delimitados, as eleições de 2026 concluem seu ciclo institucional assegurando a estabilidade democrática em todas as esferas de poder.

Tags:

Eleição Tse Eleição 2026 Justiça Eleitoral

Mais recentes

Imagem - Salvador inaugura unidade de assistência social Modelo; veja serviços e quem será atendido

Salvador inaugura unidade de assistência social Modelo; veja serviços e quem será atendido
Imagem - Câncer de tireoide: entenda os riscos, sintomas e quando procurar um médico após diagnóstico de Netinho de Paula

Câncer de tireoide: entenda os riscos, sintomas e quando procurar um médico após diagnóstico de Netinho de Paula
Imagem - Mulher de 35 anos é morta a tiros pelo ex-marido na frente do filho de 12

Mulher de 35 anos é morta a tiros pelo ex-marido na frente do filho de 12