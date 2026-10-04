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Entenda por que Bolsonaro não pode votar em Flávio Bolsonaro

Mais de 12 mil presos provisórios estão aptos a votar no país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:19

Flávio e Jair Bolsonaro
Flávio e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

A diferença entre uma prisão provisória e uma condenação definitiva explica por que alguns presos podem participar das eleições, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro está impedido de votar neste ano. Seu filho, Flávio Bolsonaro, concorre à Presidência da República, mas não contará com o voto do pai.

Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos porque sua condenação transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. A pena inclui 24 anos e nove meses de reclusão. Por questões de saúde, ele cumpre prisão domiciliar.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Quem está preso provisoriamente, por sua vez, mantém o direito ao voto enquanto não houver condenação criminal definitiva. Para atender esses eleitores, a Justiça Eleitoral prevê a instalação de seções em estabelecimentos penais.

Foi em uma dessas seções que o empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, votou neste domingo (4). Ele participou da eleição na seção 0420, no Complexo Penitenciário da Papuda.

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Preso em novembro do ano passado por uma fraude bilionária, Vorcaro ainda não foi julgado. O banqueiro é investigado por suspeitas de gestão fraudulenta, gestão temerária, lavagem de dinheiro, organização criminosa e invasão de sistemas sigilosos de órgãos públicos, entre outros crimes.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 12 mil presos provisórios estão aptos a votar no Brasil nesta eleição.

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