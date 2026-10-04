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Erika Hilton recebe ameaça de morte e, por segurança, muda planos para votar

Deputada recebeu e-mail com ofensas e ataques transfóbicos na manhã deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:30

Erika Hilton
Erika Hilton Crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução

A deputada federal Erika Hilton e candidata à reeleição adiou a ida ao local de votação neste domingo (4), no primeiro turno das eleições, após receber uma ameaça de morte. Segundo informações da assessoria da parlamentar enviadas ao Metrópoles, ela recebeu um e-mail pela manhã com ofensas e ataques transfóbicos.

Na mensagem, o autor afirma ter acesso a dados pessoais e ao endereço da deputada e ameaça assassiná-la. "Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve", diz um dos trechos. Na sequência, o remetente afirma que haverá um "banho de sangue".

Famosos votam para as Eleições 2026

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Cafu por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Celso Zucatelli por Reprodução | Instagram
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Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram

A ameaça foi enviada por meio do Onion Mail, serviço que dificulta o rastreamento de mensagens. Erika registrou um boletim de ocorrência após receber o conteúdo.

Diante do episódio, a parlamentar reforçou a segurança e adiou a ida ao local de votação, que estava prevista para a manhã deste domingo. A previsão é que Erika ainda vote hoje, acompanhada por sua equipe de proteção.

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