LAMENTÁVEL

Erika Hilton recebe ameaça de morte e, por segurança, muda planos para votar

Deputada recebeu e-mail com ofensas e ataques transfóbicos na manhã deste domingo (4)

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:30

Erika Hilton Crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução

A deputada federal Erika Hilton e candidata à reeleição adiou a ida ao local de votação neste domingo (4), no primeiro turno das eleições, após receber uma ameaça de morte. Segundo informações da assessoria da parlamentar enviadas ao Metrópoles, ela recebeu um e-mail pela manhã com ofensas e ataques transfóbicos.

Na mensagem, o autor afirma ter acesso a dados pessoais e ao endereço da deputada e ameaça assassiná-la. "Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve", diz um dos trechos. Na sequência, o remetente afirma que haverá um "banho de sangue".

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A ameaça foi enviada por meio do Onion Mail, serviço que dificulta o rastreamento de mensagens. Erika registrou um boletim de ocorrência após receber o conteúdo.