Errei o número na urna: ainda posso corrigir o voto?

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:35
Digitar um número errado na urna eletrônica não significa que o voto foi registrado. Enquanto a escolha não tiver sido confirmada, o eleitor pode pressionar a tecla laranja “Corrige”, apagar os números e digitar novamente. Depois da confirmação, porém, o voto não pode ser desfeito.
A orientação para o segundo turno, neste domingo (25), é conferir as informações exibidas na tela antes de apertar o botão verde. Nome, número e fotografia ajudam a verificar se a candidatura apresentada corresponde à escolha do eleitor.
Como corrigir um número digitado errado
Ao perceber o erro antes de confirmar, o procedimento é simples:
Pressione a tecla laranja “Corrige”;
Digite novamente o número da candidatura escolhida;
Confira os dados apresentados na tela;
Se estiver tudo certo, pressione a tecla verde “Confirma” quando estiver liberada.
A correção permite refazer a escolha daquele cargo enquanto o voto ainda não foi registrado. Ela não serve para alterar uma votação já confirmada.
Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador
Confirmei o número errado. Posso voltar?
Não. Depois de confirmado, o voto não pode ser cancelado ou substituído, mesmo que o eleitor perceba imediatamente que digitou outro número. Por isso, a etapa de conferência deve ocorrer antes de pressionar o botão verde.
Se ainda houver outro cargo a escolher, o eleitor deve continuar a votação. A tecla “Corrige” nessa etapa não modifica o voto que já foi registrado anteriormente.
Número inexistente pode resultar em voto nulo
Quando o eleitor digita um número que não corresponde a uma candidatura e confirma essa opção, o voto é registrado como nulo. Para evitar que um erro de digitação tenha esse resultado, é necessário corrigir a sequência antes da confirmação.
O voto em branco segue outro procedimento: o eleitor aperta a tecla “Branco” e depois “Confirma”. Tanto os votos brancos quanto os nulos ficam fora da contagem de votos válidos e não são destinados a nenhum candidato ou partido.
Pausa antes da confirmação faz parte do funcionamento
Após a digitação do número da candidatura, a urna apresenta a mensagem “Confira seu voto” durante um segundo. Nesse intervalo, a tecla “Confirma” fica temporariamente inativa, dando ao eleitor um momento para revisar os dados.
Segundo o TRE-BA, apertar o botão enquanto ele estiver bloqueado não produz efeito. É preciso aguardar a liberação e pressioná-lo para registrar a escolha. Essa pausa, utilizada desde as eleições de 2022, não indica, por si só, um defeito no equipamento.
É possível treinar antes de sair de casa
A Justiça Eleitoral disponibiliza um simulador de votação, que permite praticar o uso das teclas “Corrige”, “Branco” e “Confirma” antes de comparecer à seção.
Outra opção é levar os números anotados em uma colinha de papel para consultar na cabine. Celulares e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto não podem ser levados para esse espaço.