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Errei o número na urna: ainda posso corrigir o voto?

Teclas “Corrige” e “Confirma” têm funções diferentes; veja como proceder ao perceber um erro durante a votação do segundo turno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:35

Veja como corrigir o voto
Veja como corrigir o voto Crédito: Imagem gerada por IA

Digitar um número errado na urna eletrônica não significa que o voto foi registrado. Enquanto a escolha não tiver sido confirmada, o eleitor pode pressionar a tecla laranja “Corrige”, apagar os números e digitar novamente. Depois da confirmação, porém, o voto não pode ser desfeito. 

A orientação para o segundo turno, neste domingo (25), é conferir as informações exibidas na tela antes de apertar o botão verde. Nome, número e fotografia ajudam a verificar se a candidatura apresentada corresponde à escolha do eleitor. 

Como corrigir um número digitado errado

Ao perceber o erro antes de confirmar, o procedimento é simples:

Pressione a tecla laranja “Corrige”;

Digite novamente o número da candidatura escolhida;

Confira os dados apresentados na tela;

Se estiver tudo certo, pressione a tecla verde “Confirma” quando estiver liberada.

A correção permite refazer a escolha daquele cargo enquanto o voto ainda não foi registrado. Ela não serve para alterar uma votação já confirmada. 

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

Confirmei o número errado. Posso voltar?

Não. Depois de confirmado, o voto não pode ser cancelado ou substituído, mesmo que o eleitor perceba imediatamente que digitou outro número. Por isso, a etapa de conferência deve ocorrer antes de pressionar o botão verde. 

Se ainda houver outro cargo a escolher, o eleitor deve continuar a votação. A tecla “Corrige” nessa etapa não modifica o voto que já foi registrado anteriormente. 

Número inexistente pode resultar em voto nulo

Quando o eleitor digita um número que não corresponde a uma candidatura e confirma essa opção, o voto é registrado como nulo. Para evitar que um erro de digitação tenha esse resultado, é necessário corrigir a sequência antes da confirmação. 

O voto em branco segue outro procedimento: o eleitor aperta a tecla “Branco” e depois “Confirma”. Tanto os votos brancos quanto os nulos ficam fora da contagem de votos válidos e não são destinados a nenhum candidato ou partido. 

Pausa antes da confirmação faz parte do funcionamento

Após a digitação do número da candidatura, a urna apresenta a mensagem “Confira seu voto” durante um segundo. Nesse intervalo, a tecla “Confirma” fica temporariamente inativa, dando ao eleitor um momento para revisar os dados.

Segundo o TRE-BA, apertar o botão enquanto ele estiver bloqueado não produz efeito. É preciso aguardar a liberação e pressioná-lo para registrar a escolha. Essa pausa, utilizada desde as eleições de 2022, não indica, por si só, um defeito no equipamento. 

É possível treinar antes de sair de casa

A Justiça Eleitoral disponibiliza um simulador de votação, que permite praticar o uso das teclas “Corrige”, “Branco” e “Confirma” antes de comparecer à seção. 

Outra opção é levar os números anotados em uma colinha de papel para consultar na cabine. Celulares e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto não podem ser levados para esse espaço.

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