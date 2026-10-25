TIRA DÚVIDAS

Errei o número na urna: ainda posso corrigir o voto?

Teclas “Corrige” e “Confirma” têm funções diferentes; veja como proceder ao perceber um erro durante a votação do segundo turno

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:35

Veja como corrigir o voto Crédito: Imagem gerada por IA

Digitar um número errado na urna eletrônica não significa que o voto foi registrado. Enquanto a escolha não tiver sido confirmada, o eleitor pode pressionar a tecla laranja “Corrige”, apagar os números e digitar novamente. Depois da confirmação, porém, o voto não pode ser desfeito.

A orientação para o segundo turno, neste domingo (25), é conferir as informações exibidas na tela antes de apertar o botão verde. Nome, número e fotografia ajudam a verificar se a candidatura apresentada corresponde à escolha do eleitor.

Como corrigir um número digitado errado

Ao perceber o erro antes de confirmar, o procedimento é simples:

Pressione a tecla laranja “Corrige”;

Digite novamente o número da candidatura escolhida;

Confira os dados apresentados na tela;

Se estiver tudo certo, pressione a tecla verde “Confirma” quando estiver liberada.

A correção permite refazer a escolha daquele cargo enquanto o voto ainda não foi registrado. Ela não serve para alterar uma votação já confirmada.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Confirmei o número errado. Posso voltar?

Não. Depois de confirmado, o voto não pode ser cancelado ou substituído, mesmo que o eleitor perceba imediatamente que digitou outro número. Por isso, a etapa de conferência deve ocorrer antes de pressionar o botão verde.

Se ainda houver outro cargo a escolher, o eleitor deve continuar a votação. A tecla “Corrige” nessa etapa não modifica o voto que já foi registrado anteriormente.

Número inexistente pode resultar em voto nulo

Quando o eleitor digita um número que não corresponde a uma candidatura e confirma essa opção, o voto é registrado como nulo. Para evitar que um erro de digitação tenha esse resultado, é necessário corrigir a sequência antes da confirmação.

O voto em branco segue outro procedimento: o eleitor aperta a tecla “Branco” e depois “Confirma”. Tanto os votos brancos quanto os nulos ficam fora da contagem de votos válidos e não são destinados a nenhum candidato ou partido.

Pausa antes da confirmação faz parte do funcionamento

Após a digitação do número da candidatura, a urna apresenta a mensagem “Confira seu voto” durante um segundo. Nesse intervalo, a tecla “Confirma” fica temporariamente inativa, dando ao eleitor um momento para revisar os dados.

Segundo o TRE-BA, apertar o botão enquanto ele estiver bloqueado não produz efeito. É preciso aguardar a liberação e pressioná-lo para registrar a escolha. Essa pausa, utilizada desde as eleições de 2022, não indica, por si só, um defeito no equipamento.

É possível treinar antes de sair de casa

A Justiça Eleitoral disponibiliza um simulador de votação, que permite praticar o uso das teclas “Corrige”, “Branco” e “Confirma” antes de comparecer à seção.