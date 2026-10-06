Esposa de candidato a presidente, baiana de Feira de Santana é eleita senadora com mais de um milhão de votos

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:19
Natural de Feira de Santana, a baiana Gracinha Caiado foi eleita senadora por Goiás com 1.458.522 votos de votos. Aos 67 anos, ela disputou pela primeira vez uma eleição para um cargo político e chegará ao Senado após anos de atuação ao lado do marido, Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República.
Gracinha se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Antes de entrar na vida política, aproximou-se do setor agropecuário por meio da União Democrática Ruralista (UDR), entidade na qual chegou a ocupar a diretoria da representação baiana. Ela se casou com Caiado, em 1990, e tiveram duas filhas, Maria e Marcela
Gracinha é esposa de Ronaldo Caiao e foi eleita em Goiás
Desde então, Gracinha acompanhou diferentes momentos da carreira política do marido, que foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos, senador e governador de Goiás por duas vezes. Durante o período em que Caiado exerceu mandatos no Congresso Nacional, Gracinha trabalhou nos escritórios de representação parlamentar mantidos em Goiânia.
No governo estadual, Gracinha também esteve à frente do Gabinete de Políticas Sociais. Em sua trajetória na área, participou da criação e coordenação de iniciativas reunidas no Goiás Social, programa que inclui ações como Mães de Goiás, Aluguel Social, Bolsa Estudo e Crédito Social.
Ela também ocupou a presidência de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), entidade sem fins lucrativos voltada à assistência social. A eleição para o Senado representa agora sua entrada formal na política eleitoral, depois de décadas de participação nos bastidores da trajetória pública do marido.