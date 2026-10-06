ELEIÇÕES 2026

Esposa de candidato a presidente, baiana de Feira de Santana é eleita senadora com mais de um milhão de votos

Gracinha Caiado disputou uma eleição pela primeira vez e conquistou uma das vagas de Goiás

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:19

Gracinha é esposa de Ronaldo Caiao e foi eleita em Goiás Crédito: Reprodução

Natural de Feira de Santana, a baiana Gracinha Caiado foi eleita senadora por Goiás com 1.458.522 votos de votos. Aos 67 anos, ela disputou pela primeira vez uma eleição para um cargo político e chegará ao Senado após anos de atuação ao lado do marido, Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República.

Gracinha se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Antes de entrar na vida política, aproximou-se do setor agropecuário por meio da União Democrática Ruralista (UDR), entidade na qual chegou a ocupar a diretoria da representação baiana. Ela se casou com Caiado, em 1990, e tiveram duas filhas, Maria e Marcela

Gracinha é esposa de Ronaldo Caiao e foi eleita em Goiás 1 de 11

Desde então, Gracinha acompanhou diferentes momentos da carreira política do marido, que foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos, senador e governador de Goiás por duas vezes. Durante o período em que Caiado exerceu mandatos no Congresso Nacional, Gracinha trabalhou nos escritórios de representação parlamentar mantidos em Goiânia.

No governo estadual, Gracinha também esteve à frente do Gabinete de Políticas Sociais. Em sua trajetória na área, participou da criação e coordenação de iniciativas reunidas no Goiás Social, programa que inclui ações como Mães de Goiás, Aluguel Social, Bolsa Estudo e Crédito Social.