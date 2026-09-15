ELEIÇÃO 2026

Ex-Bope, Rodrigo Pimentel processa Jerônimo e pede que fala fora do contexto seja retirada de propaganda

Pimentel afirma que não autorizou o uso de sua participação em uma entrevista concedida ao Flow Podcast, em outubro de 2025, para fins de propaganda eleitoral

Pombo Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:12

Rodrigo Pimentel Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-capitão do Bope e comentarista de segurança pública Rodrigo Pimentel entrou com uma representação eleitoral contra o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) para pedir a retirada de uma propaganda eleitoral que utiliza sua imagem, voz e declarações.

Na ação, Pimentel afirma que não autorizou o uso de sua participação em uma entrevista concedida ao Flow Podcast, em outubro de 2025, para fins de propaganda eleitoral.

Segundo a representação, um trecho da entrevista foi retirado do contexto original e incorporado a uma peça da campanha de Jerônimo. O material, conforme relatado no processo, teria sido exibido em televisão aberta.

Pimentel sustenta que a divulgação de uma entrevista pública não representa autorização automática para sua utilização em propaganda eleitoral. Para ele, a montagem da peça teria transformado uma declaração feita em outro contexto em elemento de persuasão política, podendo transmitir ao eleitor a impressão de apoio ou validação à candidatura de Jerônimo.

A representação também destaca que o pedido não busca indenização por danos morais ou materiais. O objetivo é exclusivamente eleitoral: interromper a veiculação da propaganda, impedir novas exibições e preservar os registros das transmissões.

No pedido de tutela de urgência, a defesa solicita que a Justiça Eleitoral determine a suspensão imediata da utilização da imagem, voz, nome e declarações de Pimentel. A solicitação inclui versões para televisão, rádio, internet, spots, chamadas, cortes e outras peças consideradas substancialmente equivalentes.

A defesa argumenta que existe risco de dano pela continuidade da veiculação durante o período eleitoral, já que cada nova exibição ampliaria a associação entre Pimentel e a mensagem da campanha petista.

Outro pedido é para que a campanha de Jerônimo apresente o plano de mídia, os formulários de entrega e a relação das emissoras que receberam o material, além das datas, horários, duração e quantidade de inserções. As emissoras também deverão, caso determinado pela Justiça, preservar os arquivos e registros técnicos das transmissões.

A ação cita ainda dispositivos da Constituição Federal, do Código Civil e da Resolução TSE nº 23.610/2019 relacionados à proteção da imagem e à utilização de conteúdo em propaganda eleitoral. A defesa menciona precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre uso não autorizado de imagem em material de propaganda político-eleitoral.