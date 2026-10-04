Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-governador Rui Costa é eleito senador pela Bahia

Ex-governador e ex-ministro da Casa Civil de Lula, petista chega ao Senado com trajetória que começou no movimento sindical

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:06

MInistro da Casa Civil, Rui Costa
Rui Costa Crédito: Wagner Lopes | CC

Rui Costa (PT) foi eleito senador pela Bahia neste domingo (4). O ex-governador conquistou uma das vagas em disputa pelo estado e assumirá um mandato de oito anos a partir de 2027.

A vitória leva Rui de volta ao Congresso Nacional, onde já atuou como deputado federal, antes de comandar o governo baiano por dois mandatos consecutivos. Sua trajetória também inclui passagens pela Câmara Municipal de Salvador e por secretarias estaduais, além da chefia da Casa Civil da Presidência da República.

Rui foi o mais votado entre os candidatos ao Senado Federal na Bahia, com 29,82% dos votos. O outro candidato petista, Jaques Wagner, ficou com a segunda vaga, com 27,38% dos votos. Aparecem em seguida Angelo Coronel, do Republicanos, com 20,31%, João Roma, do PL, com 20,20%, Professora Delliano (PSOL) com 1,55%, Marcelo Carvalho (Rede), com 0,37%, Carlos Sodré com 0,15%, Marcelo Santtana (DC) com 0,09%, Gregorio Gould (UP) com 0,09% e Marcelo Millet (PCO) com 0,04%.

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Do movimento sindical ao governo da Bahia

Nascido em Salvador em 18 de janeiro de 1963, Rui Costa começou a atuar politicamente no movimento sindical do Polo Petroquímico de Camaçari. Participou da construção do PT na Bahia e foi eleito vereador da capital em 2000, com reeleição em 2004. Bahia

Em 2007, passou a integrar o governo de Jaques Wagner como secretário de Relações Institucionais. Foi eleito deputado federal em 2010 e, em janeiro de 2012, licenciou-se do mandato para assumir a Casa Civil estadual, responsável pela articulação de projetos prioritários da gestão.  

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
1 de 10
Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

Escolhido para disputar a sucessão de Wagner, Rui venceu a eleição para governador em 2014. Em 2018, conquistou a reeleição ainda no primeiro turno, com 75,71% dos votos válidos, e permaneceu à frente do Executivo baiano até o fim de 2022.  

Depois de concluir o segundo mandato, assumiu a Casa Civil do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023. A passagem pelo ministério ampliou sua atuação para a esfera federal, após ocupar cargos no Legislativo municipal, na Câmara dos Deputados e no Executivo estadual. Partido dos Trabalhadores

Mais recentes

Imagem - 'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país', diz Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina

'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país', diz Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina
Imagem - Flávio sai na frente, mas Lula pode virar? Veja o que revela o histórico das eleições no Brasil

Flávio sai na frente, mas Lula pode virar? Veja o que revela o histórico das eleições no Brasil
Imagem - Humberto Costa é reeleito e Marília Arraes é eleita senadora por Pernambuco

Humberto Costa é reeleito e Marília Arraes é eleita senadora por Pernambuco