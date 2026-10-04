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Ex-governador Rui Costa é eleito senador pela Bahia

Ex-governador e ex-ministro da Casa Civil de Lula, petista chega ao Senado com trajetória que começou no movimento sindical

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:06

Rui Costa Crédito: Wagner Lopes | CC

Rui Costa (PT) foi eleito senador pela Bahia neste domingo (4). O ex-governador conquistou uma das vagas em disputa pelo estado e assumirá um mandato de oito anos a partir de 2027.

A vitória leva Rui de volta ao Congresso Nacional, onde já atuou como deputado federal, antes de comandar o governo baiano por dois mandatos consecutivos. Sua trajetória também inclui passagens pela Câmara Municipal de Salvador e por secretarias estaduais, além da chefia da Casa Civil da Presidência da República.

Rui foi o mais votado entre os candidatos ao Senado Federal na Bahia, com 29,82% dos votos. O outro candidato petista, Jaques Wagner, ficou com a segunda vaga, com 27,38% dos votos. Aparecem em seguida Angelo Coronel, do Republicanos, com 20,31%, João Roma, do PL, com 20,20%, Professora Delliano (PSOL) com 1,55%, Marcelo Carvalho (Rede), com 0,37%, Carlos Sodré com 0,15%, Marcelo Santtana (DC) com 0,09%, Gregorio Gould (UP) com 0,09% e Marcelo Millet (PCO) com 0,04%.

Do movimento sindical ao governo da Bahia

Nascido em Salvador em 18 de janeiro de 1963, Rui Costa começou a atuar politicamente no movimento sindical do Polo Petroquímico de Camaçari. Participou da construção do PT na Bahia e foi eleito vereador da capital em 2000, com reeleição em 2004. Bahia

Em 2007, passou a integrar o governo de Jaques Wagner como secretário de Relações Institucionais. Foi eleito deputado federal em 2010 e, em janeiro de 2012, licenciou-se do mandato para assumir a Casa Civil estadual, responsável pela articulação de projetos prioritários da gestão.

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Escolhido para disputar a sucessão de Wagner, Rui venceu a eleição para governador em 2014. Em 2018, conquistou a reeleição ainda no primeiro turno, com 75,71% dos votos válidos, e permaneceu à frente do Executivo baiano até o fim de 2022.