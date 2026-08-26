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Ex-prefeito de São Félix do Coribe abandona base de Jerônimo e declara apoio a ACM Neto

O anúncio ocorreu após uma reunião entre Moacir e Neto, que contou também com a presença do senador Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:01

Ex-prefeito de São Félix do Coribe abandona base de Jerônimo e declara apoio a ACM Neto
Ex-prefeito de São Félix do Coribe, Moacir Pimenta, ao lado de ACM Neto e Angelo Coronel Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil), da coligação Unidos Para Mudar a Bahia, recebeu nesta terça-feira (25) mais um apoio de liderança do interior do estado. O ex-prefeito de São Félix do Coribe Moacir Pimenta (PSD) decidiu deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para apoiar Neto na disputa pelo Governo da Bahia.

O anúncio ocorreu após uma reunião entre Moacir e Neto, que contou também com a presença do senador Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição. Ao oficializar a nova aliança, Neto agradeceu a confiança do ex-prefeito e destacou a importância do apoio para fortalecer sua campanha em São Félix do Coribe e no Oeste.

Neto também agradeceu diretamente a Moacir pela decisão e reforçou o compromisso com São Félix do Coribe. “Tenho a certeza de que nós vamos saber reconhecer, com muita gratidão e trabalho por São Félix do Coribe, o seu apoio”, declarou.

Ao explicar sua decisão, Moacir destacou a trajetória política de Neto e citou o trabalho realizado pelo candidato durante os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Salvador. “Principalmente porque você fez um dos maiores trabalhos aqui em Salvador. Então eu fico feliz porque estou voltando, por amor à Bahia”, completou Moacir.

Prioridades para o Oeste

O candidato da coligação Unidos Para Mudar a Bahia ressaltou ainda que pretende dar atenção especial ao Oeste em um eventual governo. Neto lembrou que escolheu a região para iniciar sua campanha eleitoral e afirmou que apresentará, nas próximas semanas, propostas específicas para os municípios do território.

Entre as prioridades citadas estão a ampliação da estrutura de saúde, com a implantação de mais um hospital regional, o enfrentamento à fila da regulação, o apoio aos produtores rurais e a melhoria da educação.

“A gente sabe que a região tem um problema ainda muito sério em relação à saúde pública, espera na fila da regulação, pela falta de leitos, pela necessidade de mais um hospital regional, e esse é um dos compromissos que nós temos. Como também o compromisso em trabalhar pelo agricultor, pelo homem do campo, por quem vive da terra, e de valorizar a educação, resgatando o nosso jovem, dando esperança e oportunidade de trabalho”, disse.

Tags:

Eleição acm Neto Coribe Ex-prefeito

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