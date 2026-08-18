Ex-prefeitos de Caetité declaram apoio a ACM Neto:'De corpo, alma e coração'

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Pombo Correio
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:14
Líderes históricos de Caetité, os ex-prefeitos Zé Barreira e Dácio Oliveira anunciaram nesta segunda-feira (17) apoio ao candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto.
“Estou com Neto de corpo, alma e coração”, declarou Dácio. Zé Barreira foi candidato em 2024 pelo PCdoB e teve 11.257 votos.
ACM Neto comemorou o apoio. “Fico muito grato e feliz pelo apoio destas duas importantes lideranças de Caetité. Vamos com fé em Deus mudar a Bahia, levar mais desenvolvimento para Caetité”, afirmou.