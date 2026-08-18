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Ex-prefeitos de Caetité declaram apoio a ACM Neto:'De corpo, alma e coração'

E-prefeitos Zé Barreira e Dácio Oliveira anunciaram apoio a ACM Neto nesta segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:14

Ex-prefeitos de Caetité declaram apoio a ACM Neto:
E-prefeitos Zé Barreira e Dácio Oliveira anunciaram apoio a ACM Neto nesta segunda-feira Crédito: Divulgação

Líderes históricos de Caetité, os ex-prefeitos Zé Barreira e Dácio Oliveira anunciaram nesta segunda-feira (17) apoio ao candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto.

“Estou com Neto de corpo, alma e coração”, declarou Dácio. Zé Barreira foi candidato em 2024 pelo PCdoB e teve 11.257 votos.

ACM Neto comemorou o apoio. “Fico muito grato e feliz pelo apoio destas duas importantes lideranças de Caetité. Vamos com fé em Deus mudar a Bahia, levar mais desenvolvimento para Caetité”, afirmou.

Tags:

acm Neto Caetité Eleição 2026

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