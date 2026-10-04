ELEIÇÕES 2026

Ex-presidente Dilma Rousseff é hostilizada e recebe vaias ao chegar para votar; veja vídeo

Passagem da ex-presidente pelo local de votação foi marcada por manifestações de apoio e críticas, além de empurra-empurra entre eleitores

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:09

Ex-presidente Dilma Rousseff é hostilizada e recebe vaias ao chegar para votar; veja vídeo Crédito: Reprodução / O Tempo

A ex-presidente Dilma Rousseff foi hostilizada e recebeu vaias ao chegar para votar neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, em Belo Horizonte (MG). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local de votação, com gritos de protesto e manifestações contrárias à petista.

Dilma votou no Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha. A chegada da ex-presidente também foi acompanhada por manifestações de apoio. Segundo relatos publicados por veículos que acompanharam a votação, houve gritos de apoiadores e críticos e, em determinado momento, empurra-empurra entre pessoas que estavam no local.

Ex-presidentes do Brasil 1 de 9

Após registrar o voto, Dilma deixou o colégio sem falar com a imprensa. Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente e candidato a deputado federal, afirmou que ela foi retirada do local diante de um possível risco de agressão.

Atualmente, Dilma mora em Xangai, na China, onde preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics. Apesar de viver no exterior, ela mantém domicílio eleitoral em Belo Horizonte e retornou ao Brasil para participar do primeiro turno das eleições.

Veja vídeo: