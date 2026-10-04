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Ex-presidente Dilma Rousseff é hostilizada e recebe vaias ao chegar para votar; veja vídeo

Passagem da ex-presidente pelo local de votação foi marcada por manifestações de apoio e críticas, além de empurra-empurra entre eleitores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:09

Ex-presidente Dilma Rousseff é hostilizada e recebe vaias ao chegar para votar; veja vídeo
Ex-presidente Dilma Rousseff é hostilizada e recebe vaias ao chegar para votar; veja vídeo Crédito: Reprodução / O Tempo

A ex-presidente Dilma Rousseff foi hostilizada e recebeu vaias ao chegar para votar neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, em Belo Horizonte (MG). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local de votação, com gritos de protesto e manifestações contrárias à petista.

Dilma votou no Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha. A chegada da ex-presidente também foi acompanhada por manifestações de apoio. Segundo relatos publicados por veículos que acompanharam a votação, houve gritos de apoiadores e críticos e, em determinado momento, empurra-empurra entre pessoas que estavam no local.

Ex-presidentes do Brasil

José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
Fernando Collor de Mello: de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias) por divulgação
Itamar Franco: de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias) por Divulgação
Fernando Henrique Cardoso (FHC): de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003 (8 anos) por JF DIORIO/Agência Estado
Lula I e II: de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011 (8 anos) por Divulgação/Por Ricardo Stuckert/Presidência da República. - Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação)
Dilma Rousseff: de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias) por Divulgação/Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
Michel Temer: de 31 de agosto de 2016 a  1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias) por Antonio Cruz/ Agência Brasil
Jair Bolsonaro: de 1º de janeiro de 2019 a  1º de janeiro de 2023 (4 anos) por Isac Nóbrega/PR
Lula III por Joédson Alves/Agência Brasil
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José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB

Após registrar o voto, Dilma deixou o colégio sem falar com a imprensa. Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente e candidato a deputado federal, afirmou que ela foi retirada do local diante de um possível risco de agressão.

Atualmente, Dilma mora em Xangai, na China, onde preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics. Apesar de viver no exterior, ela mantém domicílio eleitoral em Belo Horizonte e retornou ao Brasil para participar do primeiro turno das eleições.

Veja vídeo:

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