ELEIÇÕES 2026

Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1º turno

Político do PSD foi eleito governador pela primeira vez em 2022 e terá Jeferson Andrade como vice no novo mandato

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:53

Fábio Mitidier Crédito: Juracy Feitosa/Reprodução

Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito governador de Sergipe neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. O resultado foi matematicamente consolidado às 19h28, quando mais de 90% das urnas já haviam sido apuradas.

O vice-governador eleito na chapa é Jeferson Andrade, também do PSD. Os dois concorreram pela coligação "Sergipe Cresce com Você", formada pelo PSD, PSB e pelas federações União Progressista, composta por União Brasil e PP, e Brasil da Esperança, formada por PT e PCdoB.

Na disputa pelo governo estadual, Mitidieri enfrentou outros cinco candidatos: Dr. Helton (PSOL), Emanuel Cacho (PSDB), Ricardo Marques (PL), Taty Cristina de Jesus (DC) e Valmir de Francisquinho (Republicanos).

Quem é Fábio Mitidieri?

Fábio Cruz Mitidieri tem 49 anos, é natural de Aracaju e formado em Administração. Sua trajetória política começou em 2008, quando disputou uma vaga de vereador da capital pelo PDT.

Em 2010, concorreu pela primeira vez a deputado estadual. Dois anos depois, voltou a disputar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju, desta vez pelo PSD. Em 2014 e 2018, foi eleito deputado federal por Sergipe, cumprindo dois mandatos na Câmara dos Deputados. Em 2022, disputou pela primeira vez o governo de Sergipe e foi eleito no segundo turno.