SEM FORNECIMENTO

Falta de energia atinge bairros de Salvador, mas não impede votação

Pelo cinco bairros foram afetados

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:17

Votação em Salvador no segundo turno Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Pelo menos cinco bairros de Salvador registraram queda de energia neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A Neoenergia Coelba foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. A interrupção no fornecimento, no entanto, não interfere na votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas eletrônicas possuem baterias internas com autonomia de até 12 horas, período superior ao horário de votação das eleições de 2026, das 8h às 17h. Dessa forma, os equipamentos podem continuar funcionando mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Caso falte luz durante a votação, o presidente da seção deve comunicar imediatamente o Cartório Eleitoral e dar continuidade ao processo normalmente, conforme orienta o TSE.

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