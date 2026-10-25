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Falta de energia atinge bairros de Salvador, mas não impede votação

Pelo cinco bairros foram afetados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:17

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial
Votação em Salvador no segundo turno  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Pelo menos cinco bairros de Salvador registraram queda de energia neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A Neoenergia Coelba foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. A interrupção no fornecimento, no entanto, não interfere na votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas eletrônicas possuem baterias internas com autonomia de até 12 horas, período superior ao horário de votação das eleições de 2026, das 8h às 17h. Dessa forma, os equipamentos podem continuar funcionando mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Caso falte luz durante a votação, o presidente da seção deve comunicar imediatamente o Cartório Eleitoral e dar continuidade ao processo normalmente, conforme orienta o TSE.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

A ocorrência deve ser registrada em ata, com os horários exatos do início e do fim da interrupção no fornecimento de energia, além da orientação recebida e dos procedimentos adotados.

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Tags:

Energia Eleição 2026

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