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Família Bolsonaro elege Michelle, Carlos, Jair Renan e Renato para o Congresso

Esposa, dois filhos e irmão do ex-presidente conquistam mandatos no Senado e na Câmara; Flávio disputará o segundo turno presidencial contra Lula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:26

Michelle ao lado de Jair e dos enteados
Michelle ao lado de Jair e dos enteados Crédito: Reprodução

Quatro integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram eleitos para o Congresso Nacional neste domingo (4). Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro conquistaram vagas no Senado, enquanto Jair Renan Bolsonaro e Renato Bolsonaro foram eleitos deputados federais. Todos disputaram pelo PL e assumirão os mandatos em 2027.

No Distrito Federal, Michelle, mulher de Jair Bolsonaro e ex-primeira-dama do Brasil, venceu sua primeira disputa por um cargo eletivo e foi a candidata mais votada para o Senado. A outra vaga ficou com Bia Kicis (PL). As duas se juntarão a Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022, fazendo com que a representação do DF na Casa seja formada exclusivamente por mulheres.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi eleito senador por Santa Catarina, onde a segunda cadeira em disputa ficou com Carol de Toni (PL). Ele transferiu seu domicílio eleitoral após uma trajetória de sete mandatos consecutivos como vereador do Rio de Janeiro.

Também em Santa Catarina, Jair Renan Bolsonaro conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Conhecido como o filho “04” do ex-presidente, ele havia sido eleito vereador de Balneário Camboriú em 2024 e disputou pela primeira vez um mandato no Legislativo federal.

O quarto familiar eleito foi Renato Bolsonaro, irmão de Jair. Ele concorreu a deputado federal por São Paulo e garantiu sua primeira passagem pela Câmara. Renato já havia exercido mandato como vereador de Praia Grande, após vencer a eleição municipal de 1996.

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A família também terá um representante na etapa final da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho mais velho do ex-presidente, disputará o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 25 de outubro.

Entre os familiares que não conquistaram mandato está Rogéria Bolsonaro (PL), ex-mulher de Jair e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo. Ela concorreu a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Eduardo Torres (PL), irmão de Michelle, também não se elegeu deputado distrital e ficou como suplente. Já Diego Torres, outro irmão da ex-primeira-dama, integra a chapa vitoriosa dela como primeiro suplente no Senado.

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