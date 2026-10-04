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Fátima Bernardes, Glória Pires, Rodrigo Faro e mais famosos vão às urnas para votar nas Eleições 2026; veja fotos

Neste ano, o pleito tem disputas para os cargos de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual (ou distrital) e ainda dois senadores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:18

Famosos comparecem às urnas em 2026
Famosos comparecem às urnas em 2026 Crédito: Reprodução | Instagram

Este domingo (4) é dia de eleição e vários famosos fizeram questão de exercer o voto como cidadão brasileiro e compareceram às urnas de vários estados, especialmente do Rio de Janeiro para votarem nos candidatos escolhidos.

Entre as celebridades que compareceram aos locais de votação estão William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, Fátima Bernardes, o casal Igor Rickli e Aline Wirley, a cantora Mariana Belém, Luciano Huck e muitos outros.

Fátima Bernardes votou no Rio de Janeiro acompanhada da mãe e da filha. Também foram fotografados nos locais de votação Edson Celulari, Glória Pires e Orlando Morais, além de Fernanda Paes Leme, Camila Queiroz, Rodrigo Faro e Vera Viel.

Neste ano, o pleito tem disputas para os cargos de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual (ou distrital) e ainda dois senadores.

Caso nenhum candidato à Presidência ou ao governo estadual alcance mais da metade dos votos válidos, o segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Veja fotos dos famosos:

Famosos votam para as Eleições 2026

Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Vera Viel por Reprodução | Instagram
Luciano Huck por Reprodução | Instagram
Bruno de Luca, ator e apresentador, acompanhado dos pais durante a votação das Eleições 2026, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Dani Calabresa e Ricahr Neuman por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Orlando Morais por Reprodução | Instagram
Edson Celulari e Victor Fasano por Reprodução | Instagram
Cafu por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Celso Zucatelli por Reprodução | Instagram
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Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram

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Tags:

Famosos Eleições 2026

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