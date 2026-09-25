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Feira de Santana é tomada por multidão em caminhada de ACM Neto, Coronel e Zé Ronaldo

Candidato do União Brasil percorreu diversas ruas da cidade acompanhado por deputados, apoiadores e lideranças políticas de Feira e região

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:23

ACM Neto e Coronel durante caminhada em Feira de Santana
ACM Neto e Coronel durante caminhada em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma verdadeira multidão tomou conta das ruas de Feira de Santana nesta sexta-feira (25) durante uma grande caminhada do candidato a governador ACM Neto (União Brasil). Ao lado do prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) e do senador e candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), Neto percorreu diversas ruas da cidade acompanhado por deputados, apoiadores e lideranças políticas de Feira e de toda a região.

A caminhada começou na Rua da Misericórdia, na região da Praça da Matriz, e seguiu em direção à Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias do centro comercial de Feira. Durante o percurso, o grupo recebeu manifestações de apoio de comerciantes, trabalhadores e moradores que acompanhavam a passagem da comitiva.

ACM Neto e Coronel durante caminhada em Feira de Santana
ACM Neto durante caminhada em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Com bandeiras e camisas azuis, os apoiadores formaram um grande corredor pelas ruas do centro. Neto cumprimentou comerciantes e conversou com moradores durante o trajeto, que terminou no comitê de sua campanha.

Para Neto, a recepção encontrada na cidade demonstra a força da mobilização de seus apoiadores e reforça sua confiança na campanha. “Feira de Santana tem uma força extraordinária, é uma cidade que movimenta a economia, gera oportunidades e tem um potencial enorme para crescer ainda mais. Quero, se Deus me der a oportunidade de ser governador, trabalhar em parceria com o prefeito Zé Ronaldo para trazer investimentos, realizar obras e enfrentar os problemas que dependem do Estado”, afirmou Neto.

ACM Neto ressaltou que o desejo de mudança na Bahia só faz crescer. “E essa caminhada de hoje nos dá ainda mais energia. A cada cidade que a gente visita, a cada rua que percorre, vemos mais pessoas se juntando ao nosso projeto. A onda da mudança só faz crescer na Bahia e vamos seguir trabalhando com muita determinação e confiança na vitória no dia 4 de outubro”, declarou.

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