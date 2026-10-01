Ferry-boat será gratuito para eleitores no próximo domingo (4)

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Esther Morais
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:12
O Sistema Ferry-Boat, que faz a travessia de pedestres e veículos pela Baía de Todos-os-Santos, ligando Salvador à Ilha de Itaparica, na Bahia, será gratuito durante o período eleitoral. A gratuidade vale exclusivamente para usuários pedestres.
Para utilizar o benefício, o eleitor deverá chegar com antecedência ao terminal e dirigir-se à bilheteria de pedestres, apresentando o título de eleitor para retirada do bilhete de passagem, que dará acesso gratuito pelas catracas de embarque.
A gratuidade será válida das 18h de sábado (3) até as 23h30 de domingo (4), no primeiro turno, e das 18h do dia 24 até as 23h30 do dia 25 de outubro, caso haja segundo turno.
O Sistema Ferry-Boat recomenda que os passageiros antecipem sua chegada aos terminais, considerando a expectativa de aumento no fluxo durante o período eleitoral e a necessidade da emissão da passagem.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição