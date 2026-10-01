BAHIA

Ferry-boat será gratuito para eleitores no próximo domingo (4)

Passageiros precisarão apresentar título de eleitor

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:12

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

O Sistema Ferry-Boat, que faz a travessia de pedestres e veículos pela Baía de Todos-os-Santos, ligando Salvador à Ilha de Itaparica, na Bahia, será gratuito durante o período eleitoral. A gratuidade vale exclusivamente para usuários pedestres.

Para utilizar o benefício, o eleitor deverá chegar com antecedência ao terminal e dirigir-se à bilheteria de pedestres, apresentando o título de eleitor para retirada do bilhete de passagem, que dará acesso gratuito pelas catracas de embarque.

A gratuidade será válida das 18h de sábado (3) até as 23h30 de domingo (4), no primeiro turno, e das 18h do dia 24 até as 23h30 do dia 25 de outubro, caso haja segundo turno.

O Sistema Ferry-Boat recomenda que os passageiros antecipem sua chegada aos terminais, considerando a expectativa de aumento no fluxo durante o período eleitoral e a necessidade da emissão da passagem.