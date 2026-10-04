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Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026

Diversas seções registram filas grandes na manhã deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:16

Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026
Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Diversas seções eleitorais registram filas longas na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Com milhões de brasileiros aptos a votar e cinco cargos em disputa, a movimentação deve ser intensa ao longo do dia. Em caso de filas, alguns grupos têm direito à prioridade para votar, conforme as regras eleitorais.

A prioridade absoluta é garantida aos eleitores com mais de 80 anos. Esse grupo pode passar à frente dos demais independentemente do horário em que chegar à seção eleitoral. O direito também é estendido ao acompanhante do eleitor com mais de 80 anos.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Também têm prioridade na fila pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas autistas, obesos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e doadores de sangue.

Profissionais envolvidos na organização e na segurança das eleições também têm direito à prioridade, desde que estejam no exercício de suas funções. Estão nessa categoria candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e militares ou agentes de segurança em serviço.

A medida busca garantir que pessoas que podem enfrentar maiores dificuldades de deslocamento ou permanência em filas tenham condições adequadas para exercer o direito ao voto.

Neste domingo, os eleitores escolhem candidatos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.

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