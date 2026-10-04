Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026

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Esther Morais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:16
Diversas seções eleitorais registram filas longas na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Com milhões de brasileiros aptos a votar e cinco cargos em disputa, a movimentação deve ser intensa ao longo do dia. Em caso de filas, alguns grupos têm direito à prioridade para votar, conforme as regras eleitorais.
A prioridade absoluta é garantida aos eleitores com mais de 80 anos. Esse grupo pode passar à frente dos demais independentemente do horário em que chegar à seção eleitoral. O direito também é estendido ao acompanhante do eleitor com mais de 80 anos.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
Também têm prioridade na fila pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas autistas, obesos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e doadores de sangue.
Profissionais envolvidos na organização e na segurança das eleições também têm direito à prioridade, desde que estejam no exercício de suas funções. Estão nessa categoria candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e militares ou agentes de segurança em serviço.
A medida busca garantir que pessoas que podem enfrentar maiores dificuldades de deslocamento ou permanência em filas tenham condições adequadas para exercer o direito ao voto.
Neste domingo, os eleitores escolhem candidatos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.