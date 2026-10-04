COLÉGIO ELEITORAL

Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026

Diversas seções registram filas grandes na manhã deste domingo (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:16

Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Diversas seções eleitorais registram filas longas na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Com milhões de brasileiros aptos a votar e cinco cargos em disputa, a movimentação deve ser intensa ao longo do dia. Em caso de filas, alguns grupos têm direito à prioridade para votar, conforme as regras eleitorais.

A prioridade absoluta é garantida aos eleitores com mais de 80 anos. Esse grupo pode passar à frente dos demais independentemente do horário em que chegar à seção eleitoral. O direito também é estendido ao acompanhante do eleitor com mais de 80 anos.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Também têm prioridade na fila pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas autistas, obesos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e doadores de sangue.

Profissionais envolvidos na organização e na segurança das eleições também têm direito à prioridade, desde que estejam no exercício de suas funções. Estão nessa categoria candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e militares ou agentes de segurança em serviço.

A medida busca garantir que pessoas que podem enfrentar maiores dificuldades de deslocamento ou permanência em filas tenham condições adequadas para exercer o direito ao voto.