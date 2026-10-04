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Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores pelo Paraná

Candidatos do PL e do Novo conquistaram as duas vagas do estado nas Eleições 2026

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:03

Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná
Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná Crédito: Câmara dos Deputados

Felipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) foram eleitos senadores pelo estado do Paraná. No início da noite deste domingo (4), Filipe Barros, que é deputado federal atualmente, tinha 27,39% - ou seja, 2.819.782 votos - dos mais de 10,2 milhões válidos.

Já Dallagnol, que chegou a ter a candidatura indeferida na última semana, ficou com 25,35% dos votos, tendo sido escolhido por 2.630 eleitores. Neste domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu neste domingo (4) a decisão que havia indeferido a candidatura dele.

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ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação

O Paraná tinha 89,94% das urnas apuradas no começo da noite deste domingo. 

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